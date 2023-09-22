「芭比」續集瑪格蘿比不再主演 肯尼變主角？

萊恩葛斯林扮演的肯尼，被傳可能是「Barbie芭比」續篇影片的主角。圖／摘自IMDb

今年夏天美國票房最大奇蹟莫過於「Barbie芭比 」狂賣6億多美元、全球累積票房也超過14億美元，身兼製片的女主角瑪格蘿比名利雙收，據估計因此片可以賺進5000萬美元的驚人收入。賣座大片通常都會打鐵趁熱籌拍續集，各方預期「Barbie芭比」也不會例外，但專門報導明星與名流八卦 的「國家詢問報」，卻稱瑪格蘿比不會再度自製自演，乘勝追擊之作會改由萊恩葛斯林扮演的肯尼為主角，瑪格也很開心交出主角的大位。

「Barbie芭比」讓瑪格蘿比在好萊塢 奮鬥超過10年，終於有了最成功的代表作，她卻不想再演續集？「國家詢問報」引述的知情人士說法，稱她拍戲其實並不完全以能否大賺或是大紅為考量，她很在意故事的發展。在「Barbie芭比」的最後，她所扮演的標準芭比歷經一連串的奇遇，變成真正的女性，在她的角度來看，這已是很好的收尾，沒有什麼可再延續的，再往下掰就很像狗尾續貂，反而肯尼還有很多故事可以講，瑪格很樂意由萊恩接替成為新的主角，她純粹擔任製片就好。