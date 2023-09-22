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「芭比」續集瑪格蘿比不再主演 肯尼變主角？

記者蘇詠智／即時報導
萊恩葛斯林扮演的肯尼，被傳可能是「Barbie芭比」續篇影片的主角。圖／摘自IMDb
萊恩葛斯林扮演的肯尼，被傳可能是「Barbie芭比」續篇影片的主角。圖／摘自IMDb

今年夏天美國票房最大奇蹟莫過於「Barbie芭比」狂賣6億多美元、全球累積票房也超過14億美元，身兼製片的女主角瑪格蘿比名利雙收，據估計因此片可以賺進5000萬美元的驚人收入。賣座大片通常都會打鐵趁熱籌拍續集，各方預期「Barbie芭比」也不會例外，但專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻稱瑪格蘿比不會再度自製自演，乘勝追擊之作會改由萊恩葛斯林扮演的肯尼為主角，瑪格也很開心交出主角的大位。

「Barbie芭比」讓瑪格蘿比在好萊塢奮鬥超過10年，終於有了最成功的代表作，她卻不想再演續集？「國家詢問報」引述的知情人士說法，稱她拍戲其實並不完全以能否大賺或是大紅為考量，她很在意故事的發展。在「Barbie芭比」的最後，她所扮演的標準芭比歷經一連串的奇遇，變成真正的女性，在她的角度來看，這已是很好的收尾，沒有什麼可再延續的，再往下掰就很像狗尾續貂，反而肯尼還有很多故事可以講，瑪格很樂意由萊恩接替成為新的主角，她純粹擔任製片就好。

可是內部知情者同時也表示，「Barbie芭比」編導葛莉塔潔薇對於整部片的設定並不只限於一位芭比，換言之，片中由瑪格蘿比以外的女星扮演的芭比，都可以成為續集的主角、發展自己的故事，「Barbie芭比」的續集不一定非瑪格蘿比主演不可，不只一種別的可能。但是，態度堅決要打鐵趁熱的電影公司，也可能祭出銀彈攻勢，開出讓瑪格難以抗拒的超高片酬，讓她答應再「Barbie芭比」續集繼續自製自演。

不同女星飾演的不同版本芭比，也有接下「Barbie芭比」續集主角的可能。圖／摘自...
不同女星飾演的不同版本芭比，也有接下「Barbie芭比」續集主角的可能。圖／摘自IMDb。
瑪格蘿比被傳無意再演「Barbie芭比」續集，只願意再回來當製片人。（路透資料照...
瑪格蘿比被傳無意再演「Barbie芭比」續集，只願意再回來當製片人。（路透資料照片）

芭比 八卦 好萊塢

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