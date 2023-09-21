台貴婦女星供2兒留學 賣豪宅租房 只買打折品
台灣女星李蒨蓉一向以貴婦形象示人，日前突發文曬出一張房間照片，寫下「這不是民宿，這裡是蒨蓉的新家，目前家徒四壁，沒有任何家具，只有一張床墊＋兩盞燈」，她賣掉住了15年的大房變成租屋族，道出背後原因，沉重的房貸加上兩個小孩出國留學，壓力扛肩上早就想賣房，「被迫改變，賣掉時很捨不得，那一刻還想過未來還買得起大房嗎？但那就是個心理關卡，過了，就翻頁了，我們決定繼續新的人生故事」。
李蒨蓉擔任家扶中心的公益大使，呼籲大家接下來的寒冬歲末能出一己之力幫助福袋募集。聊到前兩個月，把住了15年的市中心房子以超過7000萬(約合218萬美元)的價錢脫手，她坦然面對生活重新改變。兩個兒子赴美正念大一、大二，全球通膨嚴重，陪走一趟有很深的體會，「民生用品開銷驚人，3顆百香果要6美金，兩兒子住在一間破舊公寓，不含水電2500美金，加上其他費用，那是一個很不一樣的世界」。
所幸兒子的價值觀正確，分別在星巴克、餐廳打工，讓李蒨蓉感動，「從小，我沒給他們超出物質的享受，如今他們成熟懂事，沒讓我擔心」。她和老公生活簡樸，有共識花5000元以上的東西要經過討論，「所以我們不再有衝動型消費，會想好『需要』還是『想要』，若只是想要，就一定等打折才買。其他用品類在網上瀏覽先放購物車，等促銷時才買，生活是自己在過，到了這個年紀，我不會再為了吸引目光而去做各種攀比。」
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