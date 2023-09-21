許瑋甯入圍金鐘獎女主角 卻急掛掉經紀人來電通知？

許瑋甯以「她和她的她」入圍今年金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎。記者王聰賢／攝影

許瑋甯 以八大出品、Netflix獨播的「她和她的她」入圍 今年金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎，她與邱澤 婚後戲約不斷，是否有特別規畫、趁懷孕當媽前累積多一些作品？她說：「都是剛好銜接的，不是刻意。」

在「她」劇之後，許瑋甯接連演出「第9節課」、「不夠善良的我們」、「誰是被害者2」等戲，她笑說，人生總是「計畫趕不上變化」，「我每次說要休息，工作就來；但想要工作時，就開始一直休息。」至於生小孩更無法計畫，「也不是我說立刻要有就會有的。」仍是老話一句：「順其自然，現在兩個人陪伴也還不錯。」

獲知入圍時，許瑋甯正陪媽媽、阿姨等家人在青島旅遊，身兼導遊與攝影師，經紀人來電激動告知她入圍，但媽媽已擺好姿勢等著她捕捉美照，她只好匆匆掛上電話。

當天也是等導遊工作告一段落，休息時才與邱澤通上電話，老公也很高興她入圍，不過邱澤也有工作在身，無法第一時間當面祝福，而她則是回台這兩天，才開始感受入圍這件事。

因為入圍金鐘，許瑋甯也回憶起拍攝「她」劇的種種，當時疫情正嚴重，拍攝環境很艱難，戲外則面對外公生病、走在人生最後一個階段，她形容當時「真的沒有自己」。拍戲有空檔她就回家陪外公，上戲就變成身心受創的女主角「林晨曦」。

許瑋甯回憶：「當時完全沒有時間好好想自己，各方面都夾雜在一起，現在想起那段時間也覺得有點腦霧。」與角色一樣「解離」了，甚至分不清現實與夢境，有時候作夢夢到自己在拍戲，起來才驚覺剛才是在作夢而不是真的在拍戲。

許瑋甯曾因混血外型，角色受到限制，剛出道時最常演富家千金、美麗卻壞心的女二，熬了多年，好不容易以「16個夏天」奪金鐘女配角獎，開始戲路大開，這幾年是否有感自己終於突破外型限制？她想了一會兒說：「有吧。」感謝導演、製作團隊看到她的可能性，但認為每個階段就去盡量突破能接到、演出的角色，「身為演員，就是要把這些任務做好。」