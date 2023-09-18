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三胎「滿月足印」疑曝光 苗苗「三年生三」被嘲生育機器

娛樂新聞組／即時報導
鄭愷身後的一個相框疑似「露了餡」。(取材自微博)
鄭愷身後的一個相框疑似「露了餡」。(取材自微博)

參演馮小剛電影「芳華」打開知名度的女星苗苗，2020年5月和男星鄭愷官宣結婚，頭胎女兒10月就出生了，2022年6月，苗苗又被爆出生下二胎兒子，沒想到才過一年，一則「鄭愷苗苗三胎孩子已出生」 的話題近日衝上熱搜。「三年生三胎」引發網友熱議。

苗苗近日在網上分享了一則記錄家庭生活的視頻，有眼尖網友發現，鄭愷身後的一個相框中疑似是三胎的足印，還有KYA、one mouth等字樣。

有網友聯想到今年６月曾有人爆出苗苗出現在月子中心，而「新證據」一時間讓評論區炸了鍋，許多人對鄭愷和苗苗「三年生三胎」表示震驚，甚至有網友酸言酸語，「這不是淪為生育機器了嗎？」、「婚禮都還沒辦呢，就生了三個」，還有人有人嘲笑他倆是「二代陳浩民夫婦」。

引發關注後，苗苗立馬刪除了視頻，但截圖已經在網上被瘋傳。

據悉，今年６月間，就有網友發現苗苗穿著長袖長褲從月子中心走了出來，當時被爆料，苗苗去醫院是做了早產臀位開刀手術，網上就傳開了她懷上三胎的消息，但一直未獲證實，直到苗苗PO出這個視頻，疑似讓整體事件「露了餡」。

鄭愷和苗苗官宣結婚不到半年，頭胎女兒就出生了。(取材自微博)
鄭愷和苗苗官宣結婚不到半年，頭胎女兒就出生了。(取材自微博)

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