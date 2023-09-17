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袁冰妍爆逃稅…新戲恐難見天日 「3男星」成重度受災戶

娛樂新聞組／即時報導
袁冰妍(左)和劉學義合作的「落花時節又逢君」，恐難播出。(取材自微博)
袁冰妍(左)和劉學義合作的「落花時節又逢君」，恐難播出。(取材自微博)

因電視劇「琉璃」展露頭角的大陸女星袁冰妍，近日爆出逃漏稅，重傷形象。各大電視台緊急切割，陸續刪除官方帳號上跟袁冰妍相關的動態，而她原本還有多部戲待播，如今恐難見天日，受牽連的藝人包括鍾漢良、劉學義等。

原本星路順遂的袁冰妍，在逃稅事件爆發後，手中待播劇引發關切，包含與鍾漢良主演的古裝劇「傾城亦清歡」、劉學義合作的「落花時節又逢君」、姜潮合演的警察劇「少年盾」，以及她與金瀚、秦海璐主演的警偵劇「雷霆令」等已殺青新戲。

此外，曾在「老九門」扮演丫頭一角的袁冰妍也有演出「老九門2」，盜墓題材劇的粉絲們擔心這部劇或許也播不了，主演陳偉霆、張藝興、趙麗穎也會受到影響。

網友擔心，變成劣跡藝人的袁冰妍，作品恐再也無法播出。鍾漢良、劉學義、金瀚等人將成重度受災戶。其實，袁冰妍還有一部新劇「狐妖小紅娘」，是跟楊冪、龔俊合作的，但她爆出逃稅後，立刻遭換角。

據悉，目前因為逃漏稅或其他原因，而無法播出的影劇，包括鄧倫「夜旅人」、范冰冰「巴清傳」、吳亦凡「青簪行」等。

雖然袁冰妍已將積欠的稅金、罰款繳清，但仍重挫形象。有網友發現，目前湖南衛視、浙江衛視、安徽衛視、北京衛視等大電視台微博都已刪除袁冰妍相關動態，曾和她合作的品牌也陸續切割。

鍾漢良主演的古裝劇「傾城亦清歡」受到袁冰妍連累。(取材自微博)
鍾漢良主演的古裝劇「傾城亦清歡」受到袁冰妍連累。(取材自微博)

北京 吳亦凡 鄧倫

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