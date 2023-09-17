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關曉彤迎26歲生日 鹿晗連續7年獻祝福…遭網友「逼婚」

娛樂新聞組／即時報導
關曉彤日前迎來26歲生日，男友鹿晗遭到網友「逼婚」。(取材自微博)
關曉彤日前迎來26歲生日，男友鹿晗遭到網友「逼婚」。(取材自微博)

大陸「95後小花」關曉彤日前迎來26歲生日，她的圈內男友鹿晗連續7年準時在社交平台發文獻祝福，高調撒糖引發熱議。面對「七年之癢」，網友紛紛喊話「逼婚」，要鹿晗做「男人應該做的事」。

鹿晗的慶生文案一如往年的簡短，只有「生日快樂呀」五個字，再配上三個蛋糕表情包。關曉彤隨後現身評論區回覆謝謝，互動低調而甜蜜。

據悉，鹿晗與關曉彤於2017年正式官宣戀情，身為高人氣偶像的鹿晗不顧掉粉，勇敢認愛的行為，感動不少粉絲。從2017年到現在，關曉彤一共迎來7次生日，鹿晗從未間斷卡點發文慶祝。

身為娛樂圈知名情侶檔，他倆一舉一動備受外界關注，並時不時傳出結婚或分手等消息，但兩人很少正面回應。就算去年下旬，鹿晗被狗仔爆料在戀愛期間兩次偷吃，鹿晗也沒正面回應，流言不了了之。

有細心網友發現，關曉彤生日當天，她和鹿晗的IP地址都在北京。零點一過，關曉彤經紀人公開了慶生現場照，只見關曉彤對著三個蛋糕開心許願，不過，照片沒有鹿晗的身影，

眼看這對金童玉女交往7年了，不少網友向鹿晗催婚，要他別再浪費美好青春，尤其關曉彤再過幾年就要30歲了，還是趕緊把終身大事給辦了。不過，粉絲的熱情喊話未獲回應。

鹿晗 玉女 北京

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