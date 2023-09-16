1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

雖然今年暑假對於湯姆克魯斯 而言，是票房表現不如預期、無法引以為傲的一個暑假，但他走紅全球影壇超過30年，自己又是男主角又是製片，財富累積相當傲人，好萊塢其他的紅牌天王如布萊德彼特 、李奧納多狄卡皮歐、小勞勃道尼等都沒有他有錢。他的財產與3位前妻相比，更是她們遠遠不如，就算她們的身家全部加在一起，都沒有他的一半。

湯姆克魯斯的3任前妻，跟他一樣都是演員，不過吸金實力與他有段差距，就拿奧斯卡影后妮可基嫚來說，已經是最有錢的一位「前湯嫂」，目前身家據估計約為2億5000萬美元，已算是女星中的佼佼者，因為她也有自己的製作公司，同樣是自製自演。然而在她之前的咪咪羅傑斯，主要只賺演戲的酬勞，沒有像阿湯、妮可那樣幕前幕後都賺飽，目前身家大概是1000萬美金。與阿湯生下女兒蘇蕊的凱蒂荷姆絲，離婚後影片演出不多，偶爾接一些舞台劇 ，主要是在各大時尚活動上擔任嘉賓亮相，或是產品代言人等，目前財產估計為2500萬美元，比妮可基嫚少了快10倍。