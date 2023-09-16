休傑克曼離婚原因終揭露 是疫情讓他們回不去了？

休傑克曼（左）與黛博拉李佛尼斯被傳是在疫情期間發現愛情逐漸消失，走上分手之路。（路透資料照片）

走紅好萊塢 的澳洲 男星休傑克曼，與妻子黛博拉27年的婚姻宣告畫下句點，讓影迷感到震驚。過去將近30年，這對相差13歲的「姐弟配」時常在公眾眼前秀恩愛，早被視為演藝圈的「模範夫妻」，卻沒想到終有緣盡情了的一天，英國「每日郵報」稱在新冠肺炎疫情 期間，他們因為隔離而朝夕相處，終於驚覺彼此之間已不是愛情，變成了友誼，再也回不到過往心心相印的甜蜜時刻。

休傑克曼（右）還沒有變成大牌紅星，就已經與黛博拉李佛尼斯結婚。圖／摘自IG

休傑克曼27歲時就和40歲的黛博拉結婚，外界看來感覺反差超大，那時他還是在澳洲、談不上有知名度的小演員，甚至還沒主演讓他成名的「X戰警」。後來他不但成了好萊塢一線大牌，也與黛博拉收養了一雙子女，現在兒子奧斯卡23歲，女兒艾娃也18歲了，看起來他與黛博拉應該要能開始隨心所欲過日子，卻不料彼此之間的愛情卻在不知不覺間消失了。

兩個月前，休傑克曼（第2排左2）和黛博拉（第2排右2）一起看溫布頓網球賽，感覺已無夫妻的親密。（路透資料照片）

「每日郵報」報導，疫情期間的隔離讓他們相處時間增加，卻更了解兩人存在的已只剩友誼，而沒有愛情，他們自然不願意就這樣接受，還是想辦法要重燃愛火，可惜嘗試都不成功，逼得他們無法不面對現實。經過了疫情，目前美國演員、編劇雙工會大罷工，影視節目大都停拍，休傑克曼與黛博拉又有一大堆的空檔要一起相處，他們發現昔日的恩愛回不去，與其距離愈來愈大到最後鬧得撕破臉分手，還不如趁現在還是朋友，也已取得共識，可以互相祝福，不傷感情分道揚鑣，反正他們永遠是孩子的爸媽，彼此的關係永遠在，不會真的成為陌生人。