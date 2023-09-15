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大家都錯了…珍妮佛安妮絲頓談布萊德彼特：離婚不心痛

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛安妮絲頓（左）與布萊德彼特曾是最有話題的明星夫妻。（路透）
珍妮佛安妮絲頓（左）與布萊德彼特曾是最有話題的明星夫妻。（路透）

好萊塢的紅星們總被觀眾認為生活多采多姿，一如他們演出的角色一樣充滿愛恨糾葛，然而事實上，可能只是媒體的炒作加上觀眾自以為是的想像，當事人恐怕並不這麼覺得。

布萊德彼特（Brad Pitt）與珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）曾是娛樂界最有話題的明星夫妻，直到前者和安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）因為合演「史密斯任務」假戲真作，最後與珍妮佛離婚，而裘莉又很快宣告懷孕，因而外界眼中珍妮佛不但成了「下堂妻」，前夫還很快跟另一位一樣大牌的女星在一起，甚至連珍妮佛無法孕育的孩子都有了，珍妮佛顯得更加淒涼。

不過珍妮佛其實感情生活沒有空虛太久，就跟文斯范恩（Vince Vaughn）交往，兩人並沒有結婚，珍妮佛後來是跟賈斯汀賽洛（Justin Theroux）先是訂婚再來結婚，因而提到跟布萊德彼特離婚，她講得很坦白：「我不覺得有很痛苦，但這真的會是有趣的標題，所以甩也甩不掉。這比較像是媒體的定調，其實我們就是互相祝福對方未來能快樂，可是也並不會常常講這些。」珍妮佛反問：「你們會跟前妻講話嗎？」如果大多數民眾分手以後也不會一直連繫，她與布萊德彼特沒怎麼再聯絡又哪裡顯得不正常？

不過老天的旨意莫測高深，多年後珍妮佛與賈斯汀也離異，而布裘結了婚卻很快鬧婚變，現在離婚戰拖了7年，彼此更有如撕破臉，鬧得比當初布萊德彼特和珍妮佛安妮絲頓之間更不愉快，布珍還有機會變朋友，布裘只怕很難和平共處。

安琪莉娜裘莉（左）與布萊德彼特婚變鬧到勢同水火。（路透）
安琪莉娜裘莉（左）與布萊德彼特婚變鬧到勢同水火。（路透）
珍妮佛安妮絲頓表示和巨星前夫離婚其實沒大家以為的那種痛苦。（路透）
珍妮佛安妮絲頓表示和巨星前夫離婚其實沒大家以為的那種痛苦。（路透）

布萊德彼特 裘莉 好萊塢

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