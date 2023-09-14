我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

賴佩霞兒時混血童照曝光 曾坦言「孤單感一直都在」

記者歐陽良盈／台北即時報導
媽媽未婚生下賴佩霞，讓她成為沒有父親的混血兒。(圖／賴佩霞提供)
媽媽未婚生下賴佩霞，讓她成為沒有父親的混血兒。(圖／賴佩霞提供)

藝人賴佩霞宣布成為鴻海創辦人郭台銘總統連署副手，她是藝人隋棠的婆婆、謝沛恩的媽媽，今年初因為台劇政治職人戲「人選之人」再翻紅。賴的生父是駐台美軍，媽媽發現懷孕時，父親已調派越南；賴佩霞說「我一直很孤單」，靠著心理學回歸心靈寧靜。

18歲出道成為歌手，今年60歲的賴佩霞出過專輯、拍過片，也主持節目、寫書，曾任心理諮詢師、催眠師、大學教授，經歷豐富，外表看似光鮮亮麗，但過往受訪時她表示自己一直很孤單，「那個孤單感一直都在」，藏著時代悲劇和原生家庭傷痛，兒時知道母親愛自己但卻不了解自己，和很多混血小孩一樣，在學校被同學戲稱「雜種」，長大後歷經尋父、婚變，在身心靈領域尋愛30多年。

賴佩霞的媽媽未滿20歲就到台北獨立謀生，在美籍將軍家擔任保母時認識賴佩霞父親，兩人交往2、3年後，賴母發現懷孕，但男友已經被派到越南，幾度書信往返後失聯。剛烈倔強的賴母在化工廠上班，獨力撫養賴佩霞，情路坎坷讓她鬱鬱寡歡，也連帶影響年幼的賴佩霞。

賴母的不快樂讓年幼的賴佩霞自責「如果沒有我，媽媽會過得更好」，母女情深卻也被情緒牽絆，她曾說自己拒絕複製雷同的母女命運，因此把埋怨轉化成感謝，努力把自己活成快樂的媽媽，扭轉自己和女兒命運。

賴佩霞過往受訪時曾說，音樂對她來說是釋放情緒的方式，每一首歌對她來說就像一部電影；近演藝圈後認識孫越，跟著孫叔叔去團契、接觸心理學，認識自己的情緒、傷痛，母親過世後的悲愴，她選擇用畫畫的方式哀悼，後來找到心情安定，回歸最單純的平凡心境。

賴佩霞。(圖／本報系資料照)
賴佩霞。(圖／本報系資料照)

賴佩霞 越南 郭台銘

上一則

才剛慶祝9周年 韓媒曝Red Velvet「剩她沒續約」

下一則

金鐘圍堵＃MeToo藝人 外遇爭議薛紀綱又入圍兒少主持

延伸閱讀

他指郭賴配隔空出世 實境秀帶動連署熱度 增選舉變數

他指郭賴配隔空出世 實境秀帶動連署熱度 增選舉變數
賴佩霞有美籍 中選會：連署時不審查 登記時不得有

賴佩霞有美籍 中選會：連署時不審查 登記時不得有
30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了

30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了
生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

2023-09-10 13:10
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢