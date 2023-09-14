賴佩霞兒時混血童照曝光 曾坦言「孤單感一直都在」

媽媽未婚生下賴佩霞，讓她成為沒有父親的混血兒。(圖／賴佩霞提供)

藝人賴佩霞 宣布成為鴻海創辦人郭台銘 總統連署副手，她是藝人隋棠的婆婆、謝沛恩的媽媽，今年初因為台劇政治職人戲「人選之人」再翻紅。賴的生父是駐台美軍，媽媽發現懷孕時，父親已調派越南 ；賴佩霞說「我一直很孤單」，靠著心理學回歸心靈寧靜。

18歲出道成為歌手，今年60歲的賴佩霞出過專輯、拍過片，也主持節目、寫書，曾任心理諮詢師、催眠師、大學教授，經歷豐富，外表看似光鮮亮麗，但過往受訪時她表示自己一直很孤單，「那個孤單感一直都在」，藏著時代悲劇和原生家庭傷痛，兒時知道母親愛自己但卻不了解自己，和很多混血小孩一樣，在學校被同學戲稱「雜種」，長大後歷經尋父、婚變，在身心靈領域尋愛30多年。

賴佩霞的媽媽未滿20歲就到台北獨立謀生，在美籍將軍家擔任保母時認識賴佩霞父親，兩人交往2、3年後，賴母發現懷孕，但男友已經被派到越南，幾度書信往返後失聯。剛烈倔強的賴母在化工廠上班，獨力撫養賴佩霞，情路坎坷讓她鬱鬱寡歡，也連帶影響年幼的賴佩霞。

賴母的不快樂讓年幼的賴佩霞自責「如果沒有我，媽媽會過得更好」，母女情深卻也被情緒牽絆，她曾說自己拒絕複製雷同的母女命運，因此把埋怨轉化成感謝，努力把自己活成快樂的媽媽，扭轉自己和女兒命運。