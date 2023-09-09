我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

7歲女孩遊州立公園 找到2.95克拉「金棕色鑽石」

王力宏露面5度攻蛋 自嘲看新聞才知做過什麼事

中央社台北9日電
王力宏離婚後首度在台開唱，他露出結實肌肉自彈自唱。記者李政龍／攝影
王力宏離婚後首度在台開唱，他露出結實肌肉自彈自唱。記者李政龍／攝影

歌手王力宏今晚第5度唱進台北小巨蛋，也是他在婚變後首度在台灣演出。開場不久便自嘲：「最近發生的事，你們知道的比我多，我做過什麼，我也是看新聞才知道。」

王力宏今明兩天在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會，開唱首日金馬影后、湯臣集團主席徐楓與鴻海集團創辦人郭台銘太太曾馨瑩、黑人（陳建州）范瑋琪夫妻、製作人陳子鴻、歌手黃大煒、戴愛玲、演員藍鈞天都現身觀眾席力挺。

演唱會主辦單位寬魚國際老闆邱瓈寬開場前受訪表示，王力宏是個堅強的人，雖然她偶爾會看到王力宏掉眼淚，「坦白講，我覺得我是王力宏我會很緊張。我太佩服他了，真的看出來他經歷太多事情。我覺得他，我不會講，如果我是他我真的會很想死，壓力大到很想死。」而王力宏的爸爸、媽媽也分別向兒子打氣：「加油」、「一切順利」。

王力宏今晚以「你不在」拉開演唱會序幕，也帶來金曲「落葉歸根」、「改變自己」、「你不知道的事」、「唯一」等。王力宏在台上坦言：「人生，是一個競技場，你永遠不會知道，前面撲出來的會是什麼？但鬥士，沒有選擇的權利。」

王力宏也向歌迷吐露感謝：「是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂、為了愛我的人搏鬥，哪怕這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」當他唱到「依然愛你」、「公轉自轉」、「愛的就是你」時，帶著吉他下台繞場跟歌迷互動。最後在Kiss Goodbye、「龍的傳人」畫下句點。

王力宏 范瑋琪 郭台銘

上一則

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

延伸閱讀

捲性騷神隱 陳建州現身演唱會合體范瑋琪「錯開入座」

捲性騷神隱 陳建州現身演唱會合體范瑋琪「錯開入座」
王力宏跪了 「五體投地」被逼哭畫面曝光 粉心疼淚崩

王力宏跪了 「五體投地」被逼哭畫面曝光 粉心疼淚崩
憂掀2.3級地震？「泰勒絲熱」將燒進戲院 影城員工呼籲狂粉：克制一下

憂掀2.3級地震？「泰勒絲熱」將燒進戲院 影城員工呼籲狂粉：克制一下
張學友演唱會秀「劈腿」絕活 60歲好記憶不用提詞機

張學友演唱會秀「劈腿」絕活 60歲好記憶不用提詞機

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
周杰倫演唱會因此中斷一陣子。(摘自微博)

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

2023-09-08 11:21
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01
林志玲。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

2023-09-03 04:20

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外爆光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外爆光 網狂讚：真的美
香港豔星息影12年患厭食症 進ICU驚吐：不知能撐多久

香港豔星息影12年患厭食症 進ICU驚吐：不知能撐多久
用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕
中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低
港女被水困獲消防員「熊抱」救出 幸福表情成了迷因圖

港女被水困獲消防員「熊抱」救出 幸福表情成了迷因圖