王力宏露面5度攻蛋 自嘲看新聞才知做過什麼事

王力宏離婚後首度在台開唱，他露出結實肌肉自彈自唱。記者李政龍／攝影

歌手王力宏 今晚第5度唱進台北小巨蛋，也是他在婚變後首度在台灣演出。開場不久便自嘲：「最近發生的事，你們知道的比我多，我做過什麼，我也是看新聞才知道。」

王力宏今明兩天在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang一個王力宏」演唱會，開唱首日金馬影后、湯臣集團主席徐楓與鴻海集團創辦人郭台銘 太太曾馨瑩、黑人（陳建州）范瑋琪 夫妻、製作人陳子鴻、歌手黃大煒、戴愛玲、演員藍鈞天都現身觀眾席力挺。

演唱會主辦單位寬魚國際老闆邱瓈寬開場前受訪表示，王力宏是個堅強的人，雖然她偶爾會看到王力宏掉眼淚，「坦白講，我覺得我是王力宏我會很緊張。我太佩服他了，真的看出來他經歷太多事情。我覺得他，我不會講，如果我是他我真的會很想死，壓力大到很想死。」而王力宏的爸爸、媽媽也分別向兒子打氣：「加油」、「一切順利」。

王力宏今晚以「你不在」拉開演唱會序幕，也帶來金曲「落葉歸根」、「改變自己」、「你不知道的事」、「唯一」等。王力宏在台上坦言：「人生，是一個競技場，你永遠不會知道，前面撲出來的會是什麼？但鬥士，沒有選擇的權利。」

王力宏也向歌迷吐露感謝：「是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂、為了愛我的人搏鬥，哪怕這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」當他唱到「依然愛你」、「公轉自轉」、「愛的就是你」時，帶著吉他下台繞場跟歌迷互動。最後在Kiss Goodbye、「龍的傳人」畫下句點。