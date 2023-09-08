「去有風的地方」奪首爾電視劇獎 被指控抄襲韓劇

劉亦菲(左)、李現主演的「去有風的地方」出現抄襲爭議。（取材自微博）

中國藝人劉亦菲 、李現主演的中國夯劇「去有風的地方」，獲首爾電視劇大獎最佳電視劇，但遭指控該劇涉嫌抄襲韓劇 「海岸村恰恰恰」；首爾國際電視節主辦單位對此回應表示，「如果有法律上的紛爭就會馬上採取措施」，但目前「海岸村恰恰恰」對抄襲沒有任何法律動作。

綜合媒體報導，「去有風的地方」講述都市的女子到鄉下定居，與鄉下男子陷入愛情，整體背景設定，以及男女主角因「拖鞋」結緣，女主角在村子裡碰到壞事，男主角登場救援等橋段，都跟韓劇「海岸村恰恰恰」非常相似，兩部電視劇故事場景都設定在鄉村，男女主角的相遇情節也很類似，被質疑並非原創，而是改編作。

韓網痛罵，難道抄襲作品也能獲獎嗎？不過有媒體訪問相關人士，認為並不存在抄襲一說。

據新浪報導，首爾國際電視節主辦單位相關人士稱：「發布獲獎名單後，發現有抄襲爭議，但不能因為作品出現爭議就認定抄襲」；他指出，「內部方針上，我們無法助長民族之間的矛盾，如果這些電視劇有法律上的紛爭，我們會馬上採取措施。」

他表示，「如果發生法律紛爭，當事者之間的討論最重要，目前確認了『海岸村恰恰恰』這部劇對『去有風的地方』的抄襲爭議沒有任何法律對應。」