Netflix「航海王」奪84國收視第一 第2季預計時程曝光

「索隆」新田真劍佑是日本武打巨星「雄霸」千葉真一的兒子，從小習武長大。(Netflix提供)

Netflix 推出「航海王」真人版影集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4日收視時數高達1.4億小時，超越「怪奇物語4」、「星期三」以及「魷魚遊戲」紀錄，因為有原作尾田榮一郎監製，不少粉絲認為該劇成功還原漫畫的名場面，5位主角的名氣也跟著在全球水漲船高。

飾演「索隆」的日本 男星新田真劍佑，是已故日本動作巨星「雄霸」千葉真一的兒子新田真劍佑，而他繼承父親的好身手、帥臉，又因為在美國長大，說得一口流利英文，IG粉絲數更在首周上線3天內激增37萬，增加大量歐美粉絲，但他已於今年初宣布與圈外女友結婚，也即將在今年當爸，讓不少今年才愛上他的女粉絲直呼可惜。

影集爆紅，今年以「媽的多重宇宙 」拿下奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯，也是系列原作的大粉絲，還指名想演「古蕾娃醫生」，另有網友將她的臉套用進「古蕾娃」角色海報，讓她看了極為開心，還在推特分享該張照片，「嗨，Netflix，網友都這麼說，有個媽媽需要這份工作」。