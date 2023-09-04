全怪前經紀公司？ 蔣依依被舉報逃漏稅 工作室回應了

蔣依依被舉報逃漏稅，工作室做出回應。（取材自微博）

大陸女星蔣依依近日被舉報逃漏稅，遭稅務機關追討238萬元人民幣，沉默一天之後，蔣依依透過工作室回應，但網友認為工作室只是把責任推給前經紀公司。

蔣依依工作室透露，2016年至2021年蔣依依簽約給前經紀公司玖禾禧兆期間，聽從經紀公司安排，由蔣依依母親為其成立工作室，但是所有財務管理都是由前經紀公司處理，直到2021年下半年才交還給蔣依依工作室；此時才發現財務管理一片混亂，因此主動向稅務相關單位申報繳納2016年至2021期間稅款。

2023年5月收到稅務局通知，蔣依依被實名舉報有稅務問題，他們就派專人帶資料前往稅務局，告知已自行申報繳納稅款；稅務局查核後，指出可以按照當前標準額度重新計算，並自行繳納稅款，工作室也配合在7月6日完成相關稅 款繳納。

蔣依依工作室表示，玖禾曾對蔣依依隱瞞業務收益，未能按時履行法定義務深感抱歉，未來會不斷加強財稅知識，充分吸取教訓，履行法規要求和納稅義務。工作室同時曬出過去的單據與對話紀錄，有網友認為該起事件是前經紀公司未申報，且蔣依依與前經紀公司鬧解約，前公司的問題比較大。

工作室指出，對於逃漏稅一事，稅務機關並沒有做出認定、處罰，因此對於網友的爆料，認為是在捏造事實誹謗。