圖輯／威尼斯影展 看不盡的梁朝偉

梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎時又笑又哭。(Getty Images) 香港巨星梁朝偉出席第80屆威尼斯影展，領取終身成就獎，影帝風範及真實性情令人動容，來一同回味梁朝偉在威尼斯的身影。 梁朝偉與影迷合影。(路透) 梁朝偉起身領取威尼斯影展終身成就獎。(路透) 李安(左)擔任頒獎嘉賓，為梁朝偉鼓掌。(路透) 梁朝偉走紅毯時接受合影。(歐新社) 梁朝偉(左)與李安相擁。Getty Images) 梁朝偉(左)出席威尼斯影展。Getty Images) 梁朝偉為影迷簽名。(路透) 梁朝偉起身領取威尼斯影展終身成就獎邊走邊拭淚。(Getty Images) 梁朝偉(左)、劉嘉玲伉儷出席威尼斯影展。(Getty Imagews) 梁朝偉與劉嘉玲入席威尼斯頒獎典禮。(路透) 梁朝偉雙手拭淚。(歐新社) 梁朝偉展示威尼斯金獅終身成就獎。(歐新社) 梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎時拭淚。(歐新社) 梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎開心不已。(路透) 梁朝偉幫影迷簽名。(歐新社) 梁朝偉(中)領取威尼斯影展終身成就獎。(路透) 李安(左)擔任頒獎給梁朝偉的嘉賓。(新華社) 梁朝偉 香港 影展 上一則 「哈利波特」眾星財產比一比 最有錢冠亞軍 出人意表？ 下一則 洪曉蕾西班牙插管留後遺症 天價醫療費用曝光
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