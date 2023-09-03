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圖輯／威尼斯影展 看不盡的梁朝偉

世界新聞網／輯
梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎時又笑又哭。(Getty Images)
梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎時又笑又哭。(Getty Images)

香港巨星梁朝偉出席第80屆威尼斯影展，領取終身成就獎，影帝風範及真實性情令人動容，來一同回味梁朝偉在威尼斯的身影。

梁朝偉與影迷合影。(路透)
梁朝偉與影迷合影。(路透)
梁朝偉起身領取威尼斯影展終身成就獎。(路透)
梁朝偉起身領取威尼斯影展終身成就獎。(路透)
李安(左)擔任頒獎嘉賓，為梁朝偉鼓掌。(路透)
李安(左)擔任頒獎嘉賓，為梁朝偉鼓掌。(路透)
梁朝偉走紅毯時接受合影。(歐新社)
梁朝偉走紅毯時接受合影。(歐新社)
梁朝偉(左)與李安相擁。Getty Images)
梁朝偉(左)與李安相擁。Getty Images)
梁朝偉(左)出席威尼斯影展。Getty Images)
梁朝偉(左)出席威尼斯影展。Getty Images)
梁朝偉為影迷簽名。(路透)
梁朝偉為影迷簽名。(路透)
梁朝偉起身領取威尼斯影展終身成就獎邊走邊拭淚。(Getty Images)
梁朝偉起身領取威尼斯影展終身成就獎邊走邊拭淚。(Getty Images)
梁朝偉(左)、劉嘉玲伉儷出席威尼斯影展。(Getty Imagews)
梁朝偉(左)、劉嘉玲伉儷出席威尼斯影展。(Getty Imagews)
梁朝偉與劉嘉玲入席威尼斯頒獎典禮。(路透)
梁朝偉與劉嘉玲入席威尼斯頒獎典禮。(路透)
梁朝偉雙手拭淚。(歐新社)
梁朝偉雙手拭淚。(歐新社)
梁朝偉展示威尼斯金獅終身成就獎。(歐新社)
梁朝偉展示威尼斯金獅終身成就獎。(歐新社)
梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎時拭淚。(歐新社)
梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎時拭淚。(歐新社)
梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎開心不已。(路透)
梁朝偉領取威尼斯影展終身成就獎開心不已。(路透)
梁朝偉幫影迷簽名。(歐新社)
梁朝偉幫影迷簽名。(歐新社)
梁朝偉(中)領取威尼斯影展終身成就獎。(路透)
梁朝偉(中)領取威尼斯影展終身成就獎。(路透)
李安(左)擔任頒獎給梁朝偉的嘉賓。(新華社)
李安(左)擔任頒獎給梁朝偉的嘉賓。(新華社)

梁朝偉 香港 影展

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