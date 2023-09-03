「哈利波特」眾星財產比一比 最有錢冠亞軍 出人意表？

丹尼爾雷德克里夫主演「哈利波特」系列而名利雙收，目前完全可以只為興趣拍戲。（路透資料照片）

曾經在全球各地狂賣的「哈利波特 」系列電影，也讓主要演員們各自成了富有程度不等的財主，有好幾位其實再也不用辛苦拍戲、只靠財產做投資，都足以舒服過完一輩子，但到底誰才是最有錢的那一位？

儘管「哈利波特」的主角們在前幾集都還是小孩，理論上很難拿到跟成年的大牌影星相當的片酬，由於一拍就是7、8集，到了後期仍有很大的漲價空間，使得扮演哈利的丹尼爾雷德克里夫、演妙麗的艾瑪華森 與「榮恩」魯伯葛林特，都因此往後的人生可以不愁吃穿、財富自由。3人中當然是戲分最重的丹尼爾錢賺最多，據估計身家為1億1000萬美元，無怪乎他擺明了現在拍戲真的只是為了角色打動他，並不需要為了生計而接些不感興趣的片子。

艾瑪華森成年後還又主演了瘋狂賣座的迪士尼 真人版「美女與野獸」等片，收入也不錯，身家約8500萬美元，近幾年她也幾乎不再接戲，專心過好自己的日子，讓人頗為羨慕。至於3人組中最早當上爸爸的魯伯，之後比較少在好萊塢巨片中亮相，倒是和恐怖懸疑名導奈沙馬蘭常有合作，身家為6000萬美元，絕對符合升斗小民眼中的「富豪」資格。

至於片中扮演老師或是惡棍的資深演員們，像是肯尼斯布萊納、海倫娜寶漢卡特、雷夫范恩斯、艾瑪湯普森等，財產也差不多在5500萬美元到7000萬美元之間，也能夠在「哈利波特」卡司群的富有榜排到前10名。