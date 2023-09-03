泰勒絲太威 前輩大姐迴避？瑪丹娜不服 瑪麗亞凱莉嫉妒

泰勒絲的演唱會在美國帶動的經濟效益驚人。圖／摘自IG

樂壇天之驕女泰勒絲威力無敵，她的「The Eras Tour」（時代巡迴演唱會），據估計光美國就締造47億美元的經濟效益，近日宣告將在10月推出演唱會精華剪輯版電影，北美最大連鎖影城AMC預售票開賣首日，就創下2600萬美元的成績，領先之前最高紀錄保持者「蜘蛛人：無家日」的1690萬美元，逼得其他知名大片改檔期。

泰勒絲的演唱會常唱足3小時，粉絲趨之若鶩，門票非常難搶，因而向隅者眾。演唱會電影儘管比正式演出少了半小時，仍然是搶不到票的樂迷見識到她舞台丰采的機會，加上票價比現場表演便宜不少，又更好買，自然又是大熱賣。

今年秋天有些大片受到演員工會罷工、明星們不能出來宣傳的影響，被迫延到明年上映，全美各地院商原已在為慘淡的前景做心理準備，泰勒絲演唱會電影預售票狂賣的喜訊傳來，大家又看到希望，泰勒絲的影響力也從樂壇跨進影壇，粉絲忍不住在社群網站 上留言稱讚：「她一個人就代表了美國全部娛樂產業。」

歐美媒體報導，已有影城廠商在猜測泰勒絲的演唱會電影首周末就可能賣破31.9億台幣、媲美超級英雄巨片，因而奧斯卡 影后艾倫柏絲汀再度回歸的「大法師：信徒」、梅格萊恩與希拉蕊史旺各自的新片，都宣告挪動檔期，不想跟泰勒絲正面衝突。影壇資深大姐都被她逼得讓位，樂壇大姐大們也被傳對這位紅到發紫的小妹，又不服輸又是嫉妒。