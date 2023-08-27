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「未來少女」計分遭質疑 節目道歉「工作人員疏失」

記者林怡秀／即時報導
「薄荷水晶」分數引發網友質疑。圖／踢帕娛樂提供
「薄荷水晶」分數引發網友質疑。圖／踢帕娛樂提供

女團選秀節目「未來少女」昨播出最新一集，少女們以「穿越到未來」作為構想自由發揮，在演出中注入對於幾年後設定的目標、風格或是領域發展，展現團隊的「全新樣貌」。各團發揮到極致、紛紛祭出水準之上的突破演出，讓PTT的節目討論串在一小時內成為同時段第一個紅爆的實況貼文，於此同時Dcard討論留言也在短時間破千則。

本集少女們展現全新樣貌，除了加入新生力軍Hina的「紫月光PURPLE CRUSH」以「70%的男團」帥氣之姿鎮壓全場，直接奪下《未來少女》競演以來首個滿分！而在前幾次的比賽中成績每況愈下的「薄荷水晶babyMINT」此次也搞怪逆襲，以日系電玩風獲得全場一致好評。除了獲得少女製作人徐若瑄讚：「不只100分，120我們都會給！」評價「將調皮搗蛋的無厘頭做得非常到位」更得到少女見證人GEmma吳映潔的喜愛表示「薄荷水晶babyMINT」讓她想重新加入女團，直言：「妳們是超級不無聊的女團！」

雖少女們表現可圈可點，但有當天參與現場錄製的網友提出質疑，表示「薄荷水晶babyMINT」分數與節目播出後有落差。對此製作單位也迅速給出解釋，表示為了比賽公正，現場使用了網路與人工計算雙驗證，當下計算結果均為99分，但最後負責將分數傳達給大屏幕顯示的工作人員因疏失導致分數輸入錯誤。事後節目組也立即補救疏失，將分數調整正確。也在後續比賽邀請各團經紀公司在計分環節派出同仁參與計分，希望以多重的驗證避免掉任何的勘誤。對此節目組為疏失致歉，感謝網友的討論與指正，希望透過說明還原真相，還給支持節目的觀眾朋友以及所有努力表演的少女公正的結果。

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