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吳亦凡昔日「緋聞女友」直播帶貨翻車 反用這句話嗆網友…被罵翻

娛樂新聞組／即時報導
秦牛正威因與吳亦凡傳出過緋聞，打開知名度。(取材自微博)
秦牛正威因與吳亦凡傳出過緋聞，打開知名度。(取材自微博)

中國女星秦牛正威多年前因與吳亦凡傳出緋聞，聲名大噪，她近日和未婚夫孔語浩一起直播帶貨，不過，她面對消費者吐槽商品品質差時，竟直接回嗆，態度引發爭議，網友的發言直接讓評論區淪陷了。

秦牛正威近來發展直播帶貨副業，但有消費者留言抱怨，買了那個特便宜的墨鏡，品質一點都不好，「透光，一點都不遮光。」秦牛正威竟直接回覆說，「你自己都知道特便宜，怎麼還指望遮光？我也沒介紹說遮光，下次買貴點的吧。」

還有人質疑，秦牛正威賣的充電寶也有問題，因為她把山寨品牌說成是正品。

秦牛正威直播帶貨，惹來不少爭議。(取材自微博)
秦牛正威直播帶貨，惹來不少爭議。(取材自微博)

面對質疑，秦牛正威在微博發文致歉，「最近處在風口浪尖，被各種惡意中傷，讓我的心態在某個瞬間有些崩潰，一時沒有調整好自己，進行了不妥的回覆。對誤傷到的朋友，我再次致歉。」她表示，自己很用心在做直播，也有積極處理消費者的售後問題，「對於錯誤我不找藉口，一定積極改進，盡力帶給大家『實惠且優』的產品。」

不過，她的道歉，很多網友並不買單，紛紛表示，「情緒問題為啥要帶進工作中？」、「賣質量有問題的商品還有理了？」道歉文被罵了後，秦牛正威刪文重發新文。

日前，秦牛正威因不滿與都美竹同框觀影，在現場表達了自己的觀點，當時很多人都誇讚秦牛正威情商高，會說話，沒想到幾日後發生帶貨風波。

吳亦凡 緋聞 微博

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