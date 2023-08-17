橋本環奈只拿第3 日票選「最想擁有臉蛋」排行出爐
日媒票選一年一度的「最想擁有臉蛋」排行榜近日公開，由250位日本女性透過投票，選出她們心中最想擁有的臉蛋藝人排行榜。如以往常勝軍名單，包括橋本環奈、石原聰美、新垣結衣等人都風光上榜，另外也有不少新生代女星緊追在後，現在就一起來看完整排行吧。
首先，第十名至第六名分別為：長澤雅美、綾瀨遙、今田美櫻、前乃木坂46成員白石麻衣及濱邊美波， 長澤雅美與綾瀨遙並列。接著共同獲得第四名的是廣瀨鈴與石原聰美，值得一提的是，石原聰美過去曾多次獲得「最想擁有臉蛋」、「戀人理想型」等排行冠軍，自2020年結婚後人氣稍稍下滑，近年再次回到上位圈。
2023年的「最想擁有臉蛋」前三名分別是橋本環奈、北川景子跟「國民老婆」新垣結衣。
橋本環奈作為「千年一遇美少女」呼聲一直都很高，近年也有不少代表作，還跨足真人舞台劇，與上白石萌音一起主演《神隱少女》千尋一角，演技獲得認可。
2020年生下女兒的北川景子一直都深受不論男女歡迎，當媽後魅力不減，成為許多年輕媽媽的時尚指標。
冠軍新垣結衣再度展現「國民老婆」的威嚴，即使2021年與合作《月薪嬌妻》的星野源結婚仍人氣不減，即使35歲仍很有少女感。
完整排行榜：
TOP 1 新垣結衣
TOP 2 北川景子
TOP 3 橋本環奈
TOP 4 石原聰美
TOP 4 廣瀨鈴
TOP 6 濱邊美波
TOP 7 白石麻衣
TOP 8 今田美櫻
TOP 10 綾瀨遙
TOP 10 長澤雅美
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