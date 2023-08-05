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龐德女郎成導火線？「波希米亞狂想曲」影帝與女友分手

記者蘇詠智／即時報導
雷米馬利克（右）得知成為奧斯卡影帝，當全球觀眾的面吻了露西波英頓。（路透資料照片）
雷米馬利克（右）得知成為奧斯卡影帝，當全球觀眾的面吻了露西波英頓。（路透資料照片）

「假戲真做」的感情，總有一天會走到終點。因為合作「波希米亞狂想曲」而墜入情網的奧斯卡影帝雷米馬利克和女友露西波英頓，近半年來都沒有一起出現，被懷疑感情出現裂痕，英國「太陽報」稱他們兩個已經分手，目前各自在過自己的生活，女人緣不錯的雷米，不僅有影集「王冠」中的年輕版黛安娜王妃—艾瑪柯林陪著去看布魯斯史賓斯汀的演唱會，還有神秘的金髮女子跟他在演唱會上手牽手。

露西波英頓（左）與雷米馬利克合演「波希米亞狂想曲」結緣。圖／摘自imdb
露西波英頓（左）與雷米馬利克合演「波希米亞狂想曲」結緣。圖／摘自imdb

根據「太陽報」的報導，雷米馬利克和露西波英頓今年2月之後再也沒同進同出，其實就是已經默默分手，兩人當初在「波希米亞狂想曲」分飾「皇后」主唱佛萊迪跟他的前未婚妻瑪莉，因為佛萊迪發現自己真正的性向而沒有完婚，但往後瑪莉依然是他人生中的強大後盾，彼此變得像親人，戲外雷米與露西則打得火熱，雷米不但帶著露西出席奧斯卡頒獎典禮，宣布他得獎時，當著全球觀眾眼前親吻露西，在台上也直呼露西贏得了他的心，將戀情昭告天下。

雷米與露西過去提到對方總會臉紅，是外界眼中很可愛的一對，可惜交往時日一久，濃情也會轉淡，兩人被稱是「各自往不同的方向成長」，因此再也無法攜手同心，不如好聚好散。之前露西被發現自己一個去看溫布頓網球賽，過去都是和雷米一起，敏感的人看了就知道她和雷米可能出了問題。

蕾亞瑟杜被懷疑造成同片合作演員情變。（路透資料照片）
蕾亞瑟杜被懷疑造成同片合作演員情變。（路透資料照片）

英國「每日郵報」則稱，雷米和露西談分手的導火線，可能是去年冬天他被拍到和曾合作「007 生死交戰」的蕾亞瑟杜在洛杉磯相約去吃壽司當晚餐，動作不但很親暱，蕾亞還用手搭著雷米的肩膀。有趣的是，雷米在「007 生死交戰」演的是大反派，還害蕾亞扮演的女主角與龐德最終無法有美好結局，戲外兩人卻是交情好到可以搭肩共赴晚餐約會，也難怪露西會不開心。

雖然雷米與露西的5年情走到終點，最起碼彼此都未口出惡言，兩人也暫時先享受一下單身的輕鬆與自在。

露西波英頓（左）與雷米馬利克一起出席奧斯卡頒獎典禮。（路透資料照片）
露西波英頓（左）與雷米馬利克一起出席奧斯卡頒獎典禮。（路透資料照片）

奧斯卡 洛杉磯 黛安娜王妃

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