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家人瞞癌父病重過世 「金鐘影帝」爆哭吐遺憾：人生無法從來

記者楊起鳳／即時報導
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影

「金鐘影帝」陳亞蘭今天擔任水痘帶狀疱疹病毒衛教大使，談到亡父她突然爆哭，透露父親多年前因為胃癌病逝，家人怕她擔心選擇隱瞞，讓她哭喊：「人生無法從來。」

父親節將屆，陳亞蘭提起亡父說印象中幾乎沒有跟爸爸一起過節：「他是很有威嚴的人，所以我盡量可以少接觸他就少靠近，以免又犯錯，但是心裡的愛都是滿的，到了台北更沒辦法跟他一起過。」她最難忘的回憶是某次北上前，爸爸特別帶她去吃最愛的鵝肉冬粉，讓她至今難忘，她淚崩爆哭：「其實一直都跟他離滿遠，但是心是近的，他就像我的偶像，因為他很威嚴，他也是從以前經營歌仔戲劇團，他是團長，大家都很崇拜、敬佩他，因為他太有氣場，都不太敢接近他，但是仰望著他的，人生無法重來…。」

陳亞蘭臨終前在醫院陪伴爸爸，難過說：「跟他因為有點距離感，就覺得很可惜，沒有摟摟他、抱抱他。」她透露家人原先沒告訴他，因為她在台北拍歌仔戲，拍一部「新西江月」，楊阿姨（楊麗花）指定她當男主角，所以家人沒告訴她父親生病，「一直到後期才告訴我，那時候因為還在拍，我只好趁空檔快去，在醫院陪他。」

陳亞蘭透露自己受到歌仔戲演員吳梅芳夫妻照顧，吳梅芳老公就是她的乾爹，因此今年會跟兩人一起度過父親節。

陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭出席水痘帶狀疱疹病毒衛教大使記者會。記者沈昱嘉／攝影
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