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宋慧喬吐奪后心聲 首談「黑暗榮耀3」開拍契機

記者陳建嘉／即時報導
宋慧喬主演「黑暗榮耀」聲勢更上層樓，更拿下多項視后獎項。(摘自IG)
宋慧喬主演「黑暗榮耀」聲勢更上層樓，更拿下多項視后獎項。(摘自IG)

宋慧喬主演「黑暗榮耀」聲勢更上一層樓，不僅拿下百想大賞視后，更獲得「青龍系列大獎」的最高榮譽「大賞」，宋慧喬近期接受「韓國中央日報」訪問，提到這段期間獲得的注目，她感動表示「等了很久收到這麼好的作品，我感到非常幸福」，由於第2部預留伏筆，讓人猜測是否還有第3部，她則幽默回應「到時我年紀會不會太大了？」

宋慧喬發表得獎感言時有提到家人，被問家人感想，她提到家人都非常開心，也說媽媽平常很冷靜，即便是她演出的作品，只要不感興趣就不會看，「所以我每次有新戲都會先關注媽媽，我覺得她的反應也像是觀眾的反應」。

宋慧喬雖以「黑暗榮耀」登上事業高峰，卻不急著拍新戲，「現在還沒有定下來的作品，仍在考慮階段」，並說在拍「黑」劇時，她再次感覺演戲是一件有趣的事，也很喜歡拍攝現場，「所以我也很想快些回去演戲，希望不用休息太長時間」。

拍攝過程愉快，宋慧喬更開心能與反派林知衍等人變成好友，但她提到拍戲時相當高壓，是在殺青前一個月才終於有可以休息喘氣的空間，「我們從那時開始見面吃飯，之後拍海報時更是經常見面」

由於「黑暗榮耀」第2部暗示女主角將會協助男主角展開一連串復仇，是否能有續篇？宋慧喬提到拍首兩部時，劇組一直說要拍第3部，「但是到晛不久後不是要入伍了嘛，等到晛退伍回來，我年紀會不會太大了，哈哈」，但她也強調如果這個團隊再次合作，「我絕對會非常想參加第3部」。

宋慧喬提到「黑暗榮耀3」是否開拍，打趣回應「等到李到晛退伍才拍，我年紀都大了」。...
宋慧喬提到「黑暗榮耀3」是否開拍，打趣回應「等到李到晛退伍才拍，我年紀都大了」。(摘自推特)

宋慧喬

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