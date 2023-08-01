周迅演律師太狂 6分鐘台詞沒卡…陳坤每天打電話追問劇情

周迅(左)和林允飾演律師和遭性騷者。圖／愛奇藝國際站提供

由周迅 主演的愛奇藝社會話題劇「不完美受害人」播出精采結局，劇中飾演律師的周迅曾透露該劇是她拍過台詞最困難的一部戲，果不其然劇中可看到她專業的台詞功力，一場她為家暴 受害者辯護的法庭戲，兩頁A4紙、6分鐘的台詞，不看提詞機，行雲流水般詮釋，導演喊卡時都忍不住誇「perfect(完美)」，連好友陳坤都透露自己一直在追劇，每看完一集就會打電話給周迅和董潔。

「不完美受害人」聚焦職場權勢性侵 、校園性騷、家庭暴力、網路暴力等社會議題，是少見的題材，這部戲的台詞也大大考驗周迅，拍攝現場也都有法律顧問確認台詞精準度，周迅曾透露「這個戲的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規法條的時候，一個字都不能錯。」因此她拍攝空檔都在背台詞，一場她在法庭為米芒辯護的戲，兩大頁6分鐘的台詞，她行雲流水般的一口氣說完，讓編劇在現場看了佩服不已。編劇透露這場法庭戲的台詞很難，律師的辯護詞是可以在電腦上顯示的，當下建議周迅可以將難背的內容放電腦上看，現場也備有提詞器，沒想到還未正式開拍，在走位過程中，她的台詞就跟流水一樣出來了，完全沒受台詞影響，專注在表演上，連法律顧問都看傻了。

「不完美受害人」大咖雲集，由周迅、劉奕君、林允、董潔、鍾楚曦、穎兒)等人主演，該劇也是周迅和董潔繼「如懿傳」後再度合作的陸劇，兩人的好友陳坤也成了追劇一族，每看完一集就會打電話給周迅和董潔，試圖打探角色結局和驗證自己猜測是否正確。