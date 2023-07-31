幫助老公好友麥特戴蒙挽救婚姻 珍妮佛洛佩茲另有私心

珍妮佛洛佩茲（左）常被怪罪對班艾佛列克控制很嚴，讓他失去男子氣概。（路透資料照片）

過往是好萊塢最知名「超級好哥兒們」的麥特戴蒙、班艾佛列克 ，在班與舊愛珍妮佛洛佩茲 復合又結婚之後，沒有像以前一樣常膩在一起，外界懷疑「控制狂」珍妮佛讓麥特與班變得疏遠，稱她怕自己管不動老公，又擔心班在麥特面前吐婚姻生活的苦水會讓自個兒看來像「壞人」，結果近日歐美媒體紛紛報導，班與珍一起幫助麥特挽回將要破裂的婚姻，麥特與班的交情沒有變淡，看來也像是一段溫馨感人的佳話，只是背後恐怕有外人不知道的真相。

麥特戴蒙的妻子露琪安娜並非演藝人員，兩人結婚18年，鮮少傳出婚姻有狀況，不過在班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲介入前，竟然已到了快要一拍兩散的地步，班告訴麥特，是夫妻間的心理療程，維繫住自己和珍妮佛的婚姻，要麥特趕快帶露琪安娜一起去諮詢，麥特的婚變危機才終於解除，又能和露琪安娜找回昔日的熱情。然而，班幫助麥特是理所當然，珍妮佛也這麼熱心，就真的有玄機了。