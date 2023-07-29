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擅加吻戲自肥？ 「想見你」男星奪走女團歌手螢幕初吻…被罵翻

娛樂新聞組／即時報導
施柏宇因為演出「想見你」走紅。(取材自微博)
施柏宇因為演出「想見你」走紅。(取材自微博)

以電視劇「想見你」走紅的台灣男星施柏宇，近年將演藝事業重心移轉大陸。他日前上綜藝節目，與女團歌手張藝凡合作戲劇經典片段，沒想到爆出「擅自加吻戲」，引發網友議論。施柏宇還因此被罵上熱搜。

施柏宇和張藝凡在「一拍即合的我們」中演繹「想見你」片段，施柏宇被指控彩排時明明是親臉頰，正式拍攝時卻變成親嘴，還親了2次，讓張藝凡一臉錯愕。不少網友怒批，「不夠尊重女性」，還有人質疑「這是職場性騷擾了吧」，張藝凡粉絲群起要求施柏宇道歉。

影片中可見，張藝凡轉頭過來時，施柏宇突然親了上去，讓她表情當場呆掉，身體也明顯往後傾。事後施柏宇還向張藝凡表示「沒有想到吧」，對方也回應「我們當時現場就一片震驚，你這麼突然，我沒有想到」。施柏宇則認為當下是在創作。

眼看網友聲浪變大，節目組急跳出來滅火，「感謝大家的厚愛和關注，在節目錄製過程中，所有工作人員及演員都是秉持著專業的態度進行內容創作，在尊重劇本的前提下完成全部拍攝。再次感謝大家的關注和支持。」

施柏宇經紀人也表示「按照節目組给出的劇本正常錄製的，事先都有排演。」

據悉，23歲的張藝凡出身女團「硬糖少女303」，曾演出電影「少年的你」。有粉絲說，這次事件是張藝凡的螢幕初吻。

施柏宇被爆，吻戲是自己加上的。(取材自微博)
施柏宇被爆，吻戲是自己加上的。(取材自微博)

性騷擾

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