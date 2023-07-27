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女明星瘋「粉紅芭比」 劉亦菲、毛曉彤、鄧紫棋…誰最美？

娛樂新聞組／即時報導
毛曉彤堪稱是「真人芭比」。(取材自微博)
毛曉彤堪稱是「真人芭比」。(取材自微博)

由好萊塢女星瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的電影「Barbie芭比」，叫好叫座，電影上映後第一個周末，便在全球斬獲超過3億7700萬美元，豆瓣評分也高達8.8分。芭比熱也帶動女星一窩蜂粉紅色穿搭，包括劉亦菲、毛曉彤、關曉彤、鄧紫棋等都跟上潮流。

芭比一身粉紅色穿搭橫掃今年夏天時尚圈，連女星也難以抗拒粉紅魅力，紛紛以粉紅色打扮出席活動。因電視劇「三十而已」走紅的毛曉彤，近日曬出一組美照，芭比粉馬甲立刻上了熱搜，網友大讚她的造型甜美可人，堪稱是「真人芭比」。

香港鐵肺歌手鄧紫棋日前也分享最新的粉色舞台造型，只見她身穿粉色長袖上衣、黑色長褲，一頭長髮綁著多條細辮子，最吸精的是她凹凸有致的曲線，獲讚「粉色好適合你」、「粉色芭比girl」、「粉紅色永遠時尚」。

「神仙姐姐」劉亦菲5月間現身威尼斯參加珠寶品牌晚宴，也穿了一襲「芭比粉」禮裙，曾被吐槽膀大腰圓、塊頭大的劉亦菲，完美駕馭了這身粉紅，被稱讚宛如女神降臨，舉手投足都散發著從容、自信的氣質。

另一位女星關曉彤，從小就是芭比娃娃的狂熱粉絲，她近日也曾以芭比短裙造型現身晚會，一雙大長腿與完美身材比例，也獲得不少好評。

鄧紫棋的粉色舞台造型，獲得網友肯定。(取材自微博)
鄧紫棋的粉色舞台造型，獲得網友肯定。(取材自微博)
「神仙姐姐」劉亦菲完美駕馭了這身粉紅。(取材自微博)
「神仙姐姐」劉亦菲完美駕馭了這身粉紅。(取材自微博)

芭比 劉亦菲 鄧紫棋

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