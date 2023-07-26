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楊洋不只身高灌水 壯肌也是假？「墊肩」曝光 全網驚呆

記者陳慧貞／即時報導
楊洋演出「我的人間煙火」被抓包疑似「墊肩」，肩膀直角線不自然。(取材自微博)
楊洋演出「我的人間煙火」被抓包疑似「墊肩」，肩膀直角線不自然。(取材自微博)

中國人氣男星楊洋與緋聞女友王楚然主演電視劇「我的人間煙火」，該劇日前已播畢，但相關話題延燒不斷，近日還有網友抓包他在劇中演消防員的壯碩身材，竟是靠穿「假肩膀」而一秒變壯肌，引來網友狂酸「不練身材，偶包又重」，男神俊帥外表靠包裝形象一一被拆解。

楊洋先前不只一次被爆身高造假，官方身高180公分，不過卻被爆與168公分的鄭爽拍「微微一笑很傾城」，與169公分的迪麗熱巴在「你是我的榮耀」同框畫面時，漏網鏡頭則是他腳踩著木箱，才讓女方有小鳥依人的畫面感，網友還根據一張楊洋靠紅磚牆的畫面，目測他身高約173、175公分左右，確實不如官方所稱的180公分。

在「我的人間煙火」中，楊洋飾演消防站站長「宋焰」，打火英雄身材理當偏壯碩，但許多穿著較貼身衣物的畫面，卻被發現寬大的肩膀直角線不自然，疑似戴著「假肩膀」（墊肩），引來網友開酸：「身高已經比不過了，身材也不練練」、「沒有就別做假了，好狼狽」，還有網友更毒舌：「假演技、假身高、假肩，還有什麼是真的？」、「腳都能墊了，還有啥不能？」，不過也有網友認為藝人借助道具營造畫面效果，如女藝人墊假屁股，製造身材前凸後翹的效果，其實也是一種尊重工作的表現。

楊洋被網友抓包「墊肩」。(取材自微博)
楊洋被網友抓包「墊肩」。(取材自微博)

迪麗熱巴 鄭爽 緋聞

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