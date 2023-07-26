楊洋不只身高灌水 壯肌也是假？「墊肩」曝光 全網驚呆

楊洋演出「我的人間煙火」被抓包疑似「墊肩」，肩膀直角線不自然。(取材自微博)

中國人氣男星楊洋與緋聞 女友王楚然主演電視劇「我的人間煙火」，該劇日前已播畢，但相關話題延燒不斷，近日還有網友抓包他在劇中演消防員的壯碩身材，竟是靠穿「假肩膀」而一秒變壯肌，引來網友狂酸「不練身材，偶包又重」，男神俊帥外表靠包裝形象一一被拆解。

楊洋先前不只一次被爆身高造假，官方身高180公分，不過卻被爆與168公分的鄭爽 拍「微微一笑很傾城」，與169公分的迪麗熱巴 在「你是我的榮耀」同框畫面時，漏網鏡頭則是他腳踩著木箱，才讓女方有小鳥依人的畫面感，網友還根據一張楊洋靠紅磚牆的畫面，目測他身高約173、175公分左右，確實不如官方所稱的180公分。