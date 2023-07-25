忍者龜回來了 成龍、蟻人壯「聲」勢助陣

「忍者龜：變種大亂鬥」是新風格的「忍者龜」電影。(UIP提供)

從1990年代首度由嘉禾搬上大銀幕的「忍者龜」，經歷不同版本的呈現，8月又將重返大螢幕，最新動畫版電影「忍者龜：變種大亂鬥」他們將和一群變種軍團一較長短，終於發現自身能力的不足，如何險中求勝？就是劇情焦點。這回除了4隻忍者龜首度找來青少年演員幕後獻聲外，還有成龍聲音演出老鼠師父，「蟻人」保羅路德、「玩命關頭X」約翰希南、「限制級戰警」冰塊酷八等也都加入配音的陣容，將給觀眾帶來全新的感受。

這一次「忍者龜：變種大亂鬥」不但聲音演員陣容堅強，畫風也有一番革新，製作團隊選擇自由不羈的青少年亂塗鴉風格。角色質感總監安克萊兒勒胡幾解釋道：「還記得你在青少年時期，上課無聊在筆記本邊緣亂塗亂畫嗎？那就是我們要的風格。在那時，你的角色沒有結構，一切都不對稱，沒有什麼是完美的。」這種風格給了動畫師極大的自由，但也為他們帶來了巨大的挑戰，尤其要避免看來太像CG的效果，非得一再修正，才能抓到最完美的樣子。