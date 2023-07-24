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黑人范范告大牙求償千萬加道歉 一周前低調告知法院「要撤告」

記者林孟潔／台北即時報導
黑人、范范原向大牙提告求償1000萬元並道歉，如今確定已撤告。圖／翻攝自Instagram
黑人、范范原向大牙提告求償1000萬元並道歉，如今確定已撤告。圖／翻攝自Instagram

黑人陳建州捲入Me Too風暴，被「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，陳建州和范瑋琪提民事訴訟向大牙求償1000萬元(約33萬美元)，並要求在臉書刊登道歉聲明，黑人、范范月初才剛繳清10萬裁判費，且法院也完成分案；如今大牙收到撤告通知，據悉黑人、范范一周前就向法院表示要撤回告訴。

大牙日前在臉書發文指控，她11年前還在黑澀會時期，和陳建州一同到香港，卻在飯店被陳建州從背後環抱，還說「怎麼樣？壯吧」，隨後一起倒在床上，險些被侵犯，更指陳建州說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事」；陳建州事後發聲明否認，大牙則表示自己所述全部屬實，「公道自在人心」。

消息一出，過往的黑澀會美眉也有多人跳出來力挺，但陳建州再度發出聲明表示，與范瑋琪向大牙提告求償共1000萬元，大牙必須在臉書專頁刊登道歉啟事3天。

陳建州和范瑋琪本月初繳清裁判費10萬元，台北地院原已完成分案，由代股法官林禎瑩負責審理，但今大牙在臉書上表示，「今天收到了法院寄來的撤回起訴通知」、「相信事實是不容挑釁的」。據了解，黑人、范范一周前就向法院表示要撤回告訴

陳建州 臉書 黑人

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