「中國說唱」總決賽選手撞破頭 邊表演血邊從額頭流下
愛奇藝「中國說唱巔峰對決2023」22、23日迎接總決賽，總決賽總共分為4個賽段，分別為個人solo戰、嘉賓幫唱戰、自由出戰和聯盟集體戰。總決賽特別請回了GAI和王以太擔任賽事評論員，幫唱嘉賓則找來潘瑋柏、鄧紫棋，但鄧紫棋因確診臨時換成希林娜依·高幫唱，讓賽事增加了緊張氛圍。
個人Solo戰中，早安不單是演唱，還結合了他原本的專業，加入舞台劇的表演，請來了以前劇團的朋友完成了舞台，在表演中他不慎撞破了頭，邊表演血邊從額頭流下，一開始所有人都以為是道具血漿，直到他唱完情緒久久無法平復，主持人Bridge問他還好嗎，仔細看發現真的有傷口，「現在是有受傷嗎？」所有人才發現他是真的撞傷了。
下台後早安被帶去醫院治療傷口，已經滿臉血他還心繫聯盟，「讓大家擔心了，給大家添麻煩，我傷口沒什麼大礙。」老闆GAI周延趕緊問工作人員他的傷勢嚴不嚴重，瘦子則驚訝地表示，「他撞到還繼續演？」最後早安在solo戰中拿下最高票，聯盟成員立刻發訊息將喜訊告知他。
瘦子和小春一同在自由出戰時上場合唱，唱完後大淵表示，「我覺得這舞台有點輕，少了一點重量！」瘦子則笑說：「我覺得還不錯，比較不擠！」大淵尷尬回，「你不會講話不要講話！」採訪時瘦子表示，2人表演時還是會不由自主留一個空位給大淵，小春則透露，「很容易跑到一邊，中間就會空掉一個位子，2個人永遠不會站在正中間。」
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