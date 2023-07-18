沒本事攀高枝 粉絲酸泰勒絲、亞莉安娜舊愛

泰勒絲有許多死忠的樂迷，會主動為她到處攻擊別人。（歐新社）

和樂壇天后交往前，最好先確定自己有那個本事能承受即將面對的關注和壓力？泰勒絲兩個多月前傳與「比利 ‧林恩的中場戰事」男主角喬歐文分手，亞莉安娜近日也傳與丈夫達頓戈梅茲婚變，雖然感情走不下去一定有很多複雜的理由，不過對兩人的萬千粉絲來說，答案很簡單，都是她們身旁的男人小家子氣、不配跟她們在一起，沒本事還要打腫臉充胖子和巨星交往。

歐美媒體報導，有人分析喬歐文與泰勒絲、達頓戈梅茲和亞莉安娜，這兩段情的破裂情況很類似：在疫情 期間，演出活動暫停，泰勒絲與亞莉安娜能乖乖陪在伴侶身旁，可以在沒有太多外界涉入的情況下經營自己的戀情，等到疫情落幕，排山倒海的工作開始又霸佔她們的時間，她們又回復到早先的巨星生活模式，讓旁邊的男人適應不良，彼此也走不下去。

泰勒絲與亞莉安娜粉絲不滿的是，難道喬歐文和達頓戈梅茲在交往前，不知道她們是樂壇巨星、工作佔去她們大半時間？粉絲氣憤寫道：「我真是替她和泰勒絲感到太生氣了，喬歐文與達頓戈梅茲與世界上最成功的兩個女人交往，他們還指望她們改變自己和自己的事業只為了他們兩個？我的天，你們男人真的他X的可怕和糟糕。」一堆年輕女性樂迷跟著砲轟喬歐文與達頓戈梅茲「不夠格」、「沒器量」。