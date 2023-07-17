「浪姐4」成團名單出爐…Ella奪冠高喊「一句話」 哪些姐姐成遺珠

Ella成功在「乘風2023」奪冠獲得C位出道。(取材自微博)

熱播長達兩個多月的真人綜藝「乘風2023」（浪姐4）迎來成團夜錄製，謝娜、劉逸雲以及陳嘉樺三大隊長帶領18個姐姐參與最終角逐。最後，Ella（陳嘉樺）奪冠獲得C位，拿下冠軍的她高喊「我是S.H.E的Ella」。瞿穎、張嘉倪、蔡少芬成為遺珠，讓不少網友跌破眼鏡。

「乘風2023」錄製完成團之夜後，網上隨即流傳出成團名單，總共有11位姐姐成團。

Ella不負眾望獲得第一名，第二名是Amber（劉逸雲），第三名是美依禮芽，還有謝娜、朱珠、芝芙、劉惜君、A-Lin（黃麗玲）、盧婧姍、龔琳娜、賈靜雯，台灣的4位姐姐除了徐懷鈺在第五公演時被淘汰，其餘3位都進入成團名單。

Ella作為本季C位熱門人選，拿到年度總冠軍C位出道可謂是眾望所歸。而身為頂尖韓團前成團的Amber，以及被喻為「第二個王心凌 」的美依禮芽，實力和人氣皆被看好，兩人奪下第二、第三名也是實至名歸。

而觀眾票選前三名則為盧靖姍、賈靜雯以及龔琳娜，觀眾緣不容小覷。

值得注意的是，瞿穎、蔡少芬、張嘉倪、朱珠4人獲得「乘風精神獎」，謝娜拿下「年度乘風創始人」。

有網友說，「乘風2023」最終成團名單與賽前預測的沒有太大出入，只是瞿穎、劉雅瑟、曾可妮、張嘉倪、蔡少芬等10位姐姐成為陪跑未能成團，讓不少粉絲大感遺憾，尤其是人美歌甜的張嘉倪未能成團讓很多網友感到意難平。