肯尼換你當？萊恩葛斯林親示範粉色這樣穿搭0失誤

如何駕馭粉色穿搭不顯俗？且看真人版「肯尼」Ryan Gosling一次示範多套造型。(GUCCI提供)

隨著真人「芭比 （Barbie）」電影即將在下周上映，時尚 精品也隱隱掀起一股「粉色」風潮。事實上，粉紅、粉色過往常被認為是女性使用的色彩，但其實男性搭配粉色得宜，也能展現出愜意、輕快的紳士風格。

在電影中演出「肯尼」一角的萊恩葛斯林(Ryan Gosling)，或可能是全世界最懂得駕馭粉色系穿著的男性，而他在為電影宣傳時，也換上合計四套不同配色的GUCCI 訂製粉色西裝，相當值得想趕上「粉色」風潮的男性、筆記學習。

其中一套全粉紅色西裝，萊恩葛斯林的西裝外套與長褲為同色，襯衫為淺色，但一直開到第三顆鈕扣並搭配一條小巧項鍊，展現出中性斯文風格；另一套薄荷綠色的西裝外套與長褲，萊恩葛斯林則以白色襯衫搭配白色皮鞋，營造出薄荷綠與白色的和諧、且跳脫色彩運用的常規。