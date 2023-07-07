宋慧喬一看「黑暗榮耀」劇本就愛上 回顧15歲喊懷念
宋慧喬在「黑暗榮耀」中擺脫昔日甜美形象，接演前卻絲毫沒有半點猶豫，她接受「Harper’s BAZAAR」訪問時形容：「這個劇本太完美了，全靠兩位導演與編劇的功力。我已經拍過許多浪漫愛情劇，剛好在我想嘗試新戲類型時遇到它，讀過後立刻就愛上了，尤其是文同珢這個角色。」
劇中由宋慧喬所飾演的女主角文同珢，因高中時期遭受校園霸凌，長大後對施暴者展開慘烈的報復行動，人物設定上既豐富且複雜，給予她無盡的發揮空間；「最初，對於這個角色需要不同層次的詮釋難免感到有些緊張與憂慮，但只要走到鏡頭前，我便非常享受與投入角色中。」
入行多年，宋慧喬終於憑「黑」劇登上視后寶座，她也表示：「能夠獲得如此重要的獎項，我感到非常高興和感激。尤其當我站在和我一同工作的作家、製作公司和演員們面前領取了這個充滿意義的獎項時，我的喜悅更是倍增。在頒獎典禮台上已經表達了所有謝意，但我想再次向所有工作人員表示感謝，多虧了他們，我才能夠克服文同珢角色中的種種不足。」
回首15歲初入行的時候，會給自己什麼忠告？宋慧喬說：「當我回顧以往的作品時，我發現當時因為不懂，所以有很多不足之處。但我也認為，當時的表演很純粹、很真誠，因此這些作品讓我十分懷念。」
上一則
FB留言