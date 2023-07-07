我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂Fed再升息 道指周跌近2%

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

宋慧喬一看「黑暗榮耀」劇本就愛上 回顧15歲喊懷念

記者杜沛學／台北即時報導
宋慧喬出道多年，終於憑藉「黑暗榮耀」奪視后寶座。圖／Harper's BAZAAR提供
宋慧喬出道多年，終於憑藉「黑暗榮耀」奪視后寶座。圖／Harper's BAZAAR提供

宋慧喬在「黑暗榮耀」中擺脫昔日甜美形象，接演前卻絲毫沒有半點猶豫，她接受「Harper’s BAZAAR」訪問時形容：「這個劇本太完美了，全靠兩位導演與編劇的功力。我已經拍過許多浪漫愛情劇，剛好在我想嘗試新戲類型時遇到它，讀過後立刻就愛上了，尤其是文同珢這個角色。」

劇中由宋慧喬所飾演的女主角文同珢，因高中時期遭受校園霸凌，長大後對施暴者展開慘烈的報復行動，人物設定上既豐富且複雜，給予她無盡的發揮空間；「最初，對於這個角色需要不同層次的詮釋難免感到有些緊張與憂慮，但只要走到鏡頭前，我便非常享受與投入角色中。」

入行多年，宋慧喬終於憑「黑」劇登上視后寶座，她也表示：「能夠獲得如此重要的獎項，我感到非常高興和感激。尤其當我站在和我一同工作的作家、製作公司和演員們面前領取了這個充滿意義的獎項時，我的喜悅更是倍增。在頒獎典禮台上已經表達了所有謝意，但我想再次向所有工作人員表示感謝，多虧了他們，我才能夠克服文同珢角色中的種種不足。」

回首15歲初入行的時候，會給自己什麼忠告？宋慧喬說：「當我回顧以往的作品時，我發現當時因為不懂，所以有很多不足之處。但我也認為，當時的表演很純粹、很真誠，因此這些作品讓我十分懷念。」

宋慧喬演出「黑暗榮耀」翻轉甜美形象。圖／Harper's BAZAAR提供
宋慧喬演出「黑暗榮耀」翻轉甜美形象。圖／Harper's BAZAAR提供
宋慧喬演出「黑暗榮耀」翻轉甜美形象。圖／Harper's BAZAAR提供
宋慧喬演出「黑暗榮耀」翻轉甜美形象。圖／Harper's BAZAAR提供
宋慧喬透露一看了「黑暗榮耀」劇本就非常喜歡。圖／Harper's BAZAAR提...
宋慧喬透露一看了「黑暗榮耀」劇本就非常喜歡。圖／Harper's BAZAAR提供

宋慧喬 霸凌

上一則

老公陳子聰昏迷20天曝近況 何超儀赴日本祈福

延伸閱讀

入圍青龍系列大獎 宋慧喬、秀智再爭視后

入圍青龍系列大獎 宋慧喬、秀智再爭視后
合作破局 韓韶禧、宋慧喬情誼不變

合作破局 韓韶禧、宋慧喬情誼不變
Met Gala向老佛爺致敬 楊紫瓊、Jennie、宋慧喬現身

Met Gala向老佛爺致敬 楊紫瓊、Jennie、宋慧喬現身
宋慧喬、湯唯驚喜同框 影片曝私下情誼 相隔15年再見

宋慧喬、湯唯驚喜同框 影片曝私下情誼 相隔15年再見

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

2023-07-05 09:55

超人氣

更多 >
李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」

李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘
台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房