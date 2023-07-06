不可能的任務7創爛番茄98%新鮮度 阿湯哥寫新紀錄

湯姆克魯斯為拍攝挑戰自我寫新紀錄。（中央社）

電影「不可能的任務：致命清算 第一章」影星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）過去曾為拍攝考取商用飛行執照，此次更成為低空跳傘專家，還創下騎機車跳下懸崖次數最多紀錄。

「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）獲得爛番茄98%新鮮度好評。

電影公司表示，導演克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie）說，這是拆成2個章節的故事，「真的帶著觀眾在全球跑透透，幾乎去了世界的每一個角落。」

麥奎瑞表示，習慣讓外景地點形塑故事，也會從地點發想故事，並讓想像不受到侷限，在第一章中的地點包括阿布達比的沙漠、義大利 威尼斯的街道巷弄和運河水道，還有義大利首都羅馬古蹟 及挪威的山脈，希望呈現出不同的感覺和調性，「那就是我們拍這些電影的方式。」

麥奎瑞表示，「我們在什麼地方拍攝這部電影，決定了我們拍攝這部電影的方式，也就是說，外景地點決定了我們該如何呈現片中的動作場面和故事走向。」

湯姆克魯斯則是為了拍攝不斷挑戰自我，像是1994年就學會飛行，之後又考到商用飛行執照的單引擎和多引擎固定翼飛機飛行執照。湯姆克魯斯達到的飛行成就，也包含成為擁有商用飛行執照的旋翼直升機飛行員，並在美國、英國、歐洲、挪威、南非和阿拉伯聯合大公國駕駛過單引擎和多引擎直升機。

不只飛行相關執照，湯姆克魯斯還擁有高海拔降落與作業認證、高山飛行證書，曾在狹窄的山區和積雪很深的雪地成功降落，並從1989年就開始從事高空跳傘活動。

湯姆克魯斯此次更創下騎摩托車跳下一道懸崖次數最多的紀錄，他也成為受過嚴格訓練和非常專業的低空跳傘專家，能夠從高樓、天線塔、大橋及懸崖進行跳傘。