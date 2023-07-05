離婚內容全招了 李靚蕾痛訴「進入人間地獄」

王力宏(左)跟李靚蕾徹底回不去了。圖／本報資料照片

王力宏 、李靚蕾 在美國紐約法庭判決離婚之後，持續你來我往上演攻防戰，彼此對於美國官司訴訟費用、市值約4.8億台幣的吾彊房產贈與、財產分配等各說各話，紛紛透過律師互槓。李靚蕾昨日深夜透過律師回應王力宏的第2次聲明，強調兩人是採美國合意離婚方式，且在2019年就透過專業協調員的協助，共同擬定離婚協議書。

李靚蕾委任律師表示「避重就輕、顛倒事實，甚至移花接木的一直都只有一個人：就是王力宏先生」，再次駁斥王力宏律師對於原告負擔律師費、李小姐已取得龐大財產、要求逾千萬美金的鉅額主張等指控，聲明提到：「李小姐之所以主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，放棄自身的合理權益，就是為了要防止王先生利用潑髒水的方式來轉移焦點。想不到，李小姐都已經沒拿一毛錢，竟還要被誣指，天理何在呢？」

再來，李靚蕾稱王力宏毫無誠信的惡意拒絕履行離婚協議中十幾項義務，像是不配合簽署分配原本就在各自名下，與離婚毫無關係的各自所有財產，且自己從來沒有另外要求王力宏「提前支付」任何費用，僅要求王力宏確實履行雙方離婚協議中原有的約定。

至於王力宏律師稱依離婚協議書，吾彊房產已經無償供李小姐居住，且李小姐自己在媒體上公開拒絕受贈吾彊，難道都忘記了一事，李靚蕾說王力宏從未對外說明自己後來決定不贈與了，導致很多人誤會，且王力宏非但沒有贈與，還曾向紐約法院提出希望她搬離吾彊。」李靚蕾的律師聲明提到王力宏在2021年12月20日，利用「左思右想」道歉文欺騙了大眾，「道歉文當中承諾會做到的事情，王先生沒有一件事情做到。外界不知道的是『左思右想』道歉文以後，李小姐才真正的進入人間地獄。」

過去王力宏發文提到跟李靚蕾5年8個月的婚姻充滿問題，雙方2019年8月5日分居、2020年12月談離婚協議，最終協議為1.5億人民幣（約6.5億台幣）贍養費與附加條件。在美國紐約法庭判決離婚之後，雙方在台仍有官司要打，想必仍是一場大戰。

針對王力宏今日委任律師第二次聲明，李靚蕾委任律師聲明如下：

「避重就輕、顛倒事實，甚至移花接木的一直都只有一個人：就是王力宏先生。原來公眾人物只要打死不認，說謊到底，利用自己的權勢地位、媒體資源造謠，就可以操縱輿論，顛倒是非黑白，把鐵一樣的「事實」輕易變成「各說各話」，這就是王先生的目的，但真相只有一個，不容扭曲：

1. 2022年7月6日王先生美國官司敗訴，李小姐當時雖然贏得官司，卻沒有選擇對外聲張，但是過幾天起床，看到竟然是王先生明明官司敗訴，竟然還可以廣發媒體稿件，發動網軍攻擊並鋪天蓋地的發布「李靚蕾被判入獄」、「李靚蕾被判藐視法庭」等不實消息，實在令人難以置信。

2. 2023年6月23日王先生美國官司明明又敗訴，李小姐再次贏得官司，也是一樣，沒有聲張，今天起床卻看到王先生故技重施，在消息出來以前就再次利用權勢地位和媒體資源先發制人，連同某週刊為了帶風向，惡意撰寫不實報導。王先生為了掩蓋官司敗訴且因為有過錯，所以需賠償李小姐因此而產生律師費的事實，竟先以「因為王先生是原告，所以才會須負擔律師費」欺騙大眾，再以李小姐「已取得龐大財產」、「要求逾千萬美金的鉅額主張」等毫無任何事實根據的指控，詆毀李小姐，試圖混淆視聽。李小姐之所以主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，放棄自身的合理權益，就是為了要防止王先生利用潑髒水的方式來轉移焦點。想不到，李小姐都已經沒拿一毛錢，竟還要被誣指，天理何在呢？

3. 王先生與李小姐是採美國合意離婚方式，早在2019年兩人就透過專業協調員的協助，共同擬定離婚協議書，約定離婚後相關權利義務後，再共同送交法院，由法官作出離婚准否之裁決。故李小姐稍早聲明所稱共同提交美國法院，確實是由雙方共同約定同意離婚並提交離婚協議書，開啟法院審查程序，並無違誤。

4. 無奈，王先生為了打壓李小姐，毫無誠信的惡意拒絕履行離婚協議中十幾項義務，其中包含不配合簽署分配原本就在各自名下，與離婚毫無關係的各自所有財產，藉此凍結李小姐名下財產。並在2022年1月連夜向美國緊急法院提起訴訟，當晚就要開庭，目的就是要讓李小姐一時籌措不到資金，無法連夜預付龐大的美國律師費用應訴，就會無法拆穿他所提交法院的謊言。所幸李小姐即時籌措到資金得以捍衛自身權益。倘若當時李小姐籌措不到資金，就無法及時委請律師應訴，也得不到今天的正義了。

5. 本點因涉及兒少權益，不予刊載。

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8. 2021年12月20日，王力宏先生檯面上，為了平息輿論，利用「左思右想」道歉文欺騙了大眾。道歉文當中承諾會做到的事情，王先生沒有一件事情做到。反而還變本加厲，在檯面下利用自己絕對的權勢地位、人脈、媒體、資源，不斷惡意扭曲事實，無所不用其極的打壓李小姐。外界不知道的是「左思右想」道歉文以後，李小姐才真正的進入人間地獄。

王先生的一句謊言的力量，可以號召有權有勢的靠山、強大的背後勢力，以及5千萬粉絲日日夜夜對李小姐的辱罵、威脅、恐嚇、攻擊、跟蹤、騷擾、孤立、打壓、霸凌 。期盼王先生能夠好好專注在自己的人生上，善用自己的影響力回饋社會，（本點因涉及兒少權益，不予刊載）。