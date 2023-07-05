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BLACKPINK河內登台 主辦單位挺九段線越南要查

中央社河內5日專電
BLACKPINK成員Rosé(左起)、Jennie、Lisa以及Jisoo各自擁有高人氣。圖／摘自IG
BLACKPINK成員Rosé(左起)、Jennie、Lisa以及Jisoo各自擁有高人氣。圖／摘自IG

韓國女團BLACKPINK月底將在越南河內演出，然而越南網友起底，總部設在北京的主辦單位iMe娛樂集團支持中國的南海九段線主張，越南官方已指示展開查證，民眾也紛紛喊話抵制。

韓國女團BLACKPINK將於7月底在河內演出兩場，票價最高賣到980萬越南盾（約414美元）。不過越南網友發現，iMe娛樂集團在公司網站發布南海九段線地圖，觸動越南民間與官方的敏感神經。

越南勞動者報（Nguoi Lao Dong）報導，越南文化體育旅遊部副部長謝光東（Ta Quang Dong）表示，已指示藝術表演局及相關單位查證主辦BLACKPINK演唱會的公司是否涉嫌支持「牛舌線（九段線）」。

越南文化體育旅遊部總監黎清廉（Le Thanh Liem）表示，已掌握相關訊息，藝術表演局已向這場演唱會的許可單位河內市文化體育局發送文件進行查證。

iMe娛樂集團專門舉辦藝文表演等活動，總部位於中國北京，並在台灣、馬來西亞、印尼、越南、泰國、新加坡、菲律賓、韓國和澳洲設有分公司，曾舉辦多場國際巨星的演出。

iMe娛樂集團的網站目前正在維護中，網站連結也已從名為iMe Vietnam的臉書（Facebook）粉絲專頁中刪除，然而眾怒難平，越南網友陸續集結出征。

越南 BLACKPINK 北京

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