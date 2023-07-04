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藍正龍婚變後首現身 提已故恩師突飆淚喊「太想念他」

記者陳建嘉／台北即時報導
侯彥西(左起)、巫建和、藍正龍、詹懷雲、邱以太與林奕嵐出席「成功補習班」台北電影節世界首映活動。記者李政龍／攝影
侯彥西(左起)、巫建和、藍正龍、詹懷雲、邱以太與林奕嵐出席「成功補習班」台北電影節世界首映活動。記者李政龍／攝影

藍正龍執導台北電影節閉幕片「成功補習班」，今（4）日在臺北市中山堂世界首映，導演藍正龍率主要演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐、侯彥西出席首映，藍正龍提到這部作品是獻給恩師陳俊志，也為⾃⼰青春做告別，他今天哽咽，一度伸手拭淚，「謝謝台北電影節，我2019年開始籌拍，現在拍完了，完成人生很重要的夢想，這三年沒有白費，真的太想念他了。」

「成功補習班」由藍正龍自編自導自演，致敬已逝的同志紀錄片導演陳俊志，他曾是藍正龍國中時期的補習班老師，兩⼈感情深厚，當陳俊志於2019年過世，藍正龍便萌生拍攝這部片的想法。他感性表示：「2018年年底我心中很重要的一個朋友、也是補習班老師離開了這個世界，我一直在想他教我的東西，想把難過的事情、想念他的痛苦記錄下來。」

「成功補習班」找來不少新生代演員演出，談到選角，藍正龍笑說詹懷雲擁有白爛特質，邱以太則是為了女性觀眾，因為他顏值很高；巫建和最妙，兩人有次騎腳踏車巧遇，藍正龍突然覺得他很適合，立刻把劇本送過去。聊到唯一女生林奕嵐，藍正龍說：「我的私心要挑喜歡的，加上她眉毛真的好像海苔，我告訴她這部電影雖然是男生戲，但我一定會把妳拍得超級漂亮！」

詹懷雲、邱以太、巫建和在電影裡飾演三個來自不同家庭的男高中生，面臨性別認同混亂、對未來感到迷茫，同時渴望愛情，直到在補習班遇見侯彥西飾演的小志老師，一段尋找自我的旅行就此啟程。詹懷雲和邱以太飾演幾乎24小時黏在一起的換帖兄弟，偷看A片、打鬧嬉戲，連睡覺都躺同張床，年齡相仿的兩人根本不需要培養默契。

藍正龍分享詹懷雲角色原型正是他自己，將許多年少輕狂的胡鬧時光，都放進電影裡。片中有幕詹懷雲全裸在家偷看A片，不小心打翻泡麵在重要部位上，第一次嘗試如此大尺度演出，坦言緊張，「我沒有脫那麼光過，還問了導演兩次確定要脫嗎？還好因為前製準備很完善，很有安全感，拍攝順利，希望我的屁股是好看的。」邱以太聽了在旁答腔：「挺圓潤的！」笑翻全場。

巫建和再度穿上高中制服，飾演補習班主任的兒子，個性木訥害羞，總是被詹懷雲、邱以太的惡作劇拖下水，他笑說：「他們都很好笑，尤其詹懷雲不知道在白爛什麼，每天拍攝都很開心，有回到高中時期的感覺。」林奕嵐飾演補習班班花，自評「有義氣」這點和角色很像，也笑說自己眉毛的確像海苔。

侯彥西角色極具挑戰，要扮演一個真實人物，他跟藍正龍在開拍前花了很多時間討論，希望更加貼近陳俊志的個性樣貌。他回憶兩人初次碰面，藍正龍就說了自己和陳俊志道別的過程，「當時他邊掉淚邊跟我分享，我相信老師對導演影響一定非常大，所以演出時壓力很大。」侯彥西後來買了陳俊志的書「台北爸爸，紐約媽媽」，並看了很多關於陳俊志的訪談，希望用自己的方式去呈現溫暖的人物。「成功補習班」將於9月22日上映，藍正龍也希望大家可以多多支持。

藍正龍拍攝「成功補習班」，提到恩師陳俊志一度哽咽落淚。記者李政龍／攝影
藍正龍拍攝「成功補習班」，提到恩師陳俊志一度哽咽落淚。記者李政龍／攝影
藍正龍首度證實已與周幼婷離婚，「我們對家人的愛不會改變」。記者李政龍／攝影
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