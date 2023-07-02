「軍中情人」20歲深夜素顏見影壇大佬 憑手相當女主角
方季惟日前上衛視「一袋女王」，上節目分享自己20歲時難忘的故事。有「軍中情人」之稱的方季惟，至今勞軍次數超過160次，在她20多歲時，周星馳電影尋找女主角，她就是因為「軍中情人」稱號被推薦，跟向華勝面談時，方季惟本來想說自己素顏出現應該沒機會，沒想到向華勝一看她手相中有成功紋，立刻對她說：「妳是女主角啦！」讓曾國城笑說：「他不看長相，看手相的」。
方季惟20歲時被譽為「軍中情人」，也因為「軍中情人」這個稱號，讓她意外成為周星馳電影裡的女主角。方季惟說當時她跟潘美辰在馬來西亞跑完30場演唱會，唱片公司老闆要她直接飛香港好好休息，方季惟雖然懷疑但還是照做，就在唱片公司經理陪同下到了香港。第一天到達時，晚上10點方季惟已經卸妝準備睡覺，突然經理跟她說有部電影想找她演，要她下樓跟片商聊聊。
方季惟心裡還有點慶幸，心想對方如果看到她素顏絕對不會找她演戲。到了現場方季惟才知道原來要面談對象是香港影壇大佬向華勝，向華勝看到方季惟後，先說了電影裡女主角要演出雙胞胎角色，說完後向華勝就看起了方季惟的手相，笑說她手相裡有成功紋，決定就由她演出女主角。主持人曾國城好奇問她跟周星馳合作是什麼感覺，方季惟說當時周星馳同時軋5部電影，雖然很忙但也很愛鬧她，他知道方季惟要唱廣東話主題曲，現場示範如何發音，不過一唱完馬上被吳孟達吐槽不要聽他的，方季惟才知道周星馳在開玩笑。
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