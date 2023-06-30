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范范挺夫惹爭議 死對頭張韶涵又PO狗照…太敏感

娛樂新聞組╱即時報導
張韶涵在微博上發文PO出狗照。（取材自微博）
張韶涵在微博上發文PO出狗照。（取材自微博）

男星黑人(陳建州)近日被指控性騷擾，妻子范瑋琪發聲力挺「相信丈夫是個正直的人」，事件在網路引起熱議，連帶過去張韶涵嗆范瑋琪「黑白狗別亂叫」的往事也被翻出，30日張韶涵更新近況，恰好又有狗，再度引起吃瓜民眾關注。

綜合媒體報導，張韶涵準備在大陸準備演唱會，自陳建州爆發醜聞後，首度在微博更新貼文，寫下：「又是想孩子們的一天」，可見除了一張自拍照，其他都是小狗的照片。

張韶涵與范范過去曾是福茂唱片的同門，兩人合唱過「如果的事」等的歌曲。不過，在張韶涵遭母親爆料棄養及鬧合約糾紛，事業陷入低潮，當時范范卻以一句「別人的合約糾紛與我何干」回應，兩人因而鬧翻。

報導指出，2018年張韶涵參加《歌手2018》再創演藝顛峰，傳出范瑋琪私下說她沒實力，陳建州則更新貼文：「我會一直陪在你身邊，我也相信愛范范的人也跟是我一樣、會堅定的愛著范范」，。隨後，張韶涵在微博曬出兩隻愛犬的照片，嗆聲：「黑白狗別亂博關注，噓～媽媽去工作了，很快回來見你們」，隔空影射「黑范」嗆聲。

由於陳建州、范瑋琪被稱為演藝圈的「黑白配」，張韶涵的貼文立馬讓外界聯想在影射黑人和范范。對此，張韶涵表示不想再對黑白狗事件多做評論，懶理「黑范」的紛擾。

張韶涵(右)與范瑋琪(左)過去曾是福茂唱片的同門。(本報資料照片)
張韶涵(右)與范瑋琪(左)過去曾是福茂唱片的同門。(本報資料照片)

范瑋琪 陳建州 微博

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