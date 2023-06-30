總是學不會 范瑋琪邏輯謬誤救夫成提油救火

范瑋琪(左)表示相信老公陳建州。圖／本報資料照片

#MeToo風波延燒，陳建州 遭昔日子弟兵大牙指控性騷擾 ，雖指證歷歷，卻沒有證據，陳建州和范瑋琪 將大牙告上法庭，求償1千萬並要求道歉以證清白，微風女郎郭源元此時伸出援手，昔日黑澀會戰友妖嬌也站出來聲援，陳建州從鏗鏘喊告，變成低調的「莫須有指控不再回應」，風向千變萬化，此時范瑋琪發聲了，然而她的言論同樣沒有證據，在網友一一檢視過往足跡後，范瑋琪的力挺顯得更加蒼白無力。

范瑋琪從來都不能言也不擅道，不知她對自己的了解有多少？她給外界的形象在學歷這件事上早已經大打折扣，盡管事後如何澄清、重申當時出道的說法，也敵不過網友一次次挖出的影片中，她曾對哈佛學歷一事模糊其詞的事實。

更遑論後來傳得滿天飛的與張韶涵撕破臉事件，以及讓她沉寂至今的辱罵「狗官」事件。雖說樹大招風，夫妻倆在演藝圈的觸角之廣，高調和爭議不斷，總是會沾染上各種髒水，但大多真的都是當事人「禍從口出」。

比如范瑋琪這一次的聲明，實話說，身為命運共同體的妻子，相信自己老公的人格無可厚非（雖然也不能排除是認知錯誤），但她的言論漏洞百出、過於篤定，甚至出現邏輯謬誤，難怪會被一一打臉。

比如她說懷孕期間「中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢」，列舉了「唯五次出門」，但又說每天出門散步還有固定產檢，請問這到底是唯幾次了？

再者，她提到「這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。」陳建州全程都在這件事，跟大牙、郭源元的指控有何關聯？范媽黑媽住在樓下隨時可照顧，這又什麼關係？這些都不足以阻止性騷擾的發生，不是嗎？

至於幾張床的事，郭源元的指控中，說被陳建州帶到的地方「是一個家」，但沒有明確指出是黑范夫妻的哪個家，郭源元也提到因黑人的一句「喔這張床不可以」，自己「理解是這是他與范范的主臥室」，並非精確肯定該處是什麼地方，畢竟外人誰會清楚？用床的數量來爭取清白，實在是太無力了。

最後，備受網友譏諷的「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒」，這跟郭源元指控的陳建州倒威士忌給她喝一事也不衝突，不喝酒跟灌別人酒完全是兩碼子事。

真相有待時間驗證，輿論卻已經將黑范夫妻推向風口，范瑋琪9月的演唱會更是遭到大批網友喊退票抵制。這一次風暴範圍甚大，比他倆先前經歷的都還猛烈，恐怕無法像從前一樣容易平息，也是黑范夫妻人品和智慧再次受檢驗的一刻。