我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美智庫：台很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

Me Too被告又怎樣？男星狂言：等我無罪一堆劇組搶著找

記者蘇詠智／即時報導
凱文史貝西始終不放棄回到幕前，也自稱有影片找他演出。（路透資料照片）
凱文史貝西始終不放棄回到幕前，也自稱有影片找他演出。（路透資料照片）

「Me Too」風潮讓很多人過往的假面具被撕下，陷入形象危機之餘，事業也陷入谷底。在因捲入性醜聞而身敗名裂的大牌之中，影帝凱文史貝西被十多位男性控告性侵、騷擾，但他在美國曾碰上當事者拒絕出席作證、檢察官撤銷指控， 或是陪審團認定證據不足、法院駁回受害者求償等讓他滿意的結果，近日他在倫敦被控告12項罪名，也老神在在覺得一定有機會無罪開釋，還對德國媒體表示，等到他一被洗清所有罪名，馬上有劇組要用他，只要法庭做此宣判，新片就會加速起動。

凱文史貝西曾以「美國心，玫瑰情」和「刺激驚爆點」分別獲得金像獎最佳男主角、男配角獎，曾經是影劇圈備推崇的演技派大咖，但後來遭到一堆男子揭露被他性侵或是騷擾，稱他最愛用的一招就是「伸手襲向他們的襠部」然後不停撫摸他們的生殖器官。凱文是個戲精，因此擅長以演技呈現迫人的氣勢，讓那些被毛手毛腳的受害者感到無助、不舒服，不只一位受害男性對他提出控訴，凱文卻還是堅稱自己無罪。

在「Me Too」風暴後，被涉入的藝人大都事業崩毀，凱文史貝西也被Netflix「紙牌屋」掃地出門，戲分已殺青的「金錢世界」更換人重拍，可是他死都不放棄，堅決要再回到幕前，不知道觀眾們對此做何感想？

性侵 德國 檢察官

上一則

陳建州自請暫停PLG聯盟執行長職務 異動將由董事會決議

下一則

總是學不會 范瑋琪邏輯謬誤救夫成提油救火

延伸閱讀

女網友多次指控性侵 汪建民夜奔警局報案

女網友多次指控性侵 汪建民夜奔警局報案
女控江蘇警性侵遭吃案 理由竟是「反抗不夠激烈」

女控江蘇警性侵遭吃案 理由竟是「反抗不夠激烈」
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
影帝凱文史貝西涉多項性侵 將在英國出庭

影帝凱文史貝西涉多項性侵 將在英國出庭

熱門新聞

王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51

超人氣

更多 >
在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課
加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換

加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換