黑人經紀人突然提油救火 妳們不知都是黑人的爛玩笑？

黑人(右起)與友人、范范。圖／摘自IG

就在黑人 遭大牙控訴11年前性騷 風波襲捲演藝圈之際，一名自稱是當時黑人經紀人的andygaga晚上突然在IG上發文，她認為大牙分不清楚黑人的玩笑話，「不要拿這種三流故事來喚醒大家對妳的記憶…妳知道嗎，那時妳能去香港 工作，是費了多少功夫跟製作人說都是黑人從黑社(澀)會妹妹一直在照顧，希望多提攜」，發文一出，下面立刻遭各方質疑「努力推薦跟性騷有什麼關係」。

她寫道，這些妹妹跟黑人工作比她更久，難道不知道黑人就是愛說一些讓人3秒尷尬的玩笑嗎？難道妳們還會比我分不出黑人的爛梗嗎？為什麼妳會想到他說的爛笑話加那個嘔心的表情是有其他含意呢？明明就是他得意要對方尷尬到死的玩意變騷擾呢？」

她還寫道，「其實想要紅有很多很多方法，但前提真的要提升自己當演員也好歌手也好，實力真的非常重要，如果需要11年才解開對他的恐懼，為什麼不好好增值自己，不要浪費時間在籃球員身上啦」。