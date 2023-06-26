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肥媽稱黃家駒曾為自己寫歌 黃家強：謊言

娛樂新聞組／即時報導
黃家駒生前是否曾為肥媽（圖）寫下未發布遺作《感激這對手》，如今已成羅生門。（翻拍自電視畫面）
黃家駒生前是否曾為肥媽（圖）寫下未發布遺作《感激這對手》，如今已成羅生門。（翻拍自電視畫面）

為紀念Beyond靈魂人物黃家駒逝世30年，香港TVB日前播出紀念節目《永遠光輝 黃家駒》，當中，香港女星肥媽（瑪俐亞）在節目中透露黃家強曾找她，表示哥哥黃家駒生前寫過一首歌給自己。此番說詞被黃家強直指「謊言」，引發網路議論；肥媽為此在臉書貼出當年錄音帶的照片反擊。事件陷入羅生門。

綜合香港媒體報導，肥媽在節目中透露，去年接到黃家強的來電，說黃家駒有寫一首歌《感激這對手》給自己，希望能夠全球發行，她說：「沒想到他會寫這首歌給我，很觸動我的心，是我的榮幸。」

黃家強隨後在臉書轉發相關報導，開火砲轟肥媽說：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人。」

肥媽後來也在臉書PO出一捲錄音帶照片，盒上的字是肥媽所講當年家駒錄製好的歌曲名。肥媽說20多年前在活動上遇見黃家強，對方向她提到家駒作了一首歌給她；在TVB訪問中自己是說「有一天家強跟我說」，但有媒體寫錯為「最近收到家強的來電」，而該錄音帶是今年年初從黃家駒經紀人那裡收到的，也是因此有了契機將這首歌錄製完成。

肥媽稱，只想完成家駒的心願，希望大家將焦點放回家駒的作品上。

已故Beyond樂隊主音歌手黃家駒及其弟黃家強。（取材自Instagram）
已故Beyond樂隊主音歌手黃家駒及其弟黃家強。（取材自Instagram）
BEYOND靈魂人物黃家駒已逝世30年。（翻拍自電視畫面）
BEYOND靈魂人物黃家駒已逝世30年。（翻拍自電視畫面）

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