「掃毒3」劉青雲、郭富城 頂40℃高溫飆汗「開飛機」
香港邱禮濤執導的電影「掃毒3：人在天涯」中，三位影帝劉青雲、郭富城與古天樂經歷上天下海及飛車場面。其中一場飾演毒梟的劉青雲，帶同手下郭富城，在攝氏40度高溫下、坐在小型飛機艙內演出，考驗兩人耐熱能力；郭富城另有一場潛水戲，親身上陣吊鋼絲懸浮半空拍攝，非常不簡單。
綜合香港文匯報、明報報導，劉青雲與郭富城拍攝駕駛小型飛機的一場戲，正值炎熱夏季，二人均要穿上穿皮衣，在沒有空調又局促的小型飛機艙內汗流浹背演出。劉青雲在戲中要負責駕駛小型飛機，劇組也安排專業飛機師從旁指導。問到現實生活有否想過學駕駛飛機，劉青雲說曾想學開飛機，但沒有實行，「等退休學啦」；郭富城則表示曾考慮學開飛機，「但現在想放多些時間創作和寫書法」。
另一場講述郭富城深海夜潛尋找一批毒品的戲，足足拍了兩天才完成，郭富城說：「事前向邱禮濤導演，以及潛水指導教練了解，如何做好動作落海。我穿著整副潛水裝束站在吊索的貨物上，從水中吊至十多呎高，有一定危險性，幸好拍攝相當順利。」他之後再在綠布幕吊鋼絲補拍浮游及潛水動作。
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