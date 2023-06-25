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陳為民談MeToo：現在在社群媒體寫個「加油」就會被罵

記者黃保慧／即時報導
陳為民在片中飾演警長，是出道以來首度入圍的演技獎。記者李政龍／攝影
陳為民在片中飾演警長，是出道以來首度入圍的演技獎。記者李政龍／攝影

電影「查無此心」在台北電影節入圍12項居次，監製唐在揚、導演曾英庭、主演張鈞甯、陳為民一起出席放映記者會。由於最近#MeToo議題延燒，不少藝人陸續被爆性騷擾，包含許傑輝、NONO等人都和出道多年的陳為民認識。陳為民今天被問是否有關心朋友，他坦言：「沒有關心。」即便和幾位有群組也都沒有多說一句話。

陳為民被問到是否有關心近來涉#MeToo風波的藝人朋友？他表示，「這年頭連關心都不能關心，在某個加害人下面寫個加油，其實這加油意思是『這事你好好處理，會挺過去』，但現在加油就會被罵，所以保持沈默。」他也說：「設身處地想，現在風頭上，你現在形式上去關心，都是給他添麻煩，他已經在面對自己的心情，接下來還有刑責，大家知道就好了。」

此外，陳為民在片中既關愛張鈞甯又要責罵對方，讓他幾度感到很心疼。但在戲外的陳為民雖然開玩笑說自己滿口髒話，卻很少跟人有爭執，但他坦言以前80年代的藝人都在開黃腔，他們會有樣學樣，但他深知對女生來講都不是好事，提到一次玩笑開過頭，看到女藝人對著鏡子弄眼睛，他就直說：「雙眼皮割壞！」沒想到對方走心，後來也跟對方說開，所以他一直在學習如何說話、小心界線。

他表示自己雖沒有社恐，但本來就很怕人，他說：「不接觸就少掉很多麻煩，我現在連聯絡方式都不留，可能我現在年紀大了，59歲我都在玩車，工作完都在家。」不過如果有遇到喜歡的對象還是會直接要聯繫方式，只是不會載對方出遊，他表示自從16年前許瑋倫因被助理載，意外出車禍殞落，他就不敢載人，說道：「開車出事，車上的人責任算我。」

電影 性騷擾 車禍

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