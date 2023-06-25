張鈞甯被導演要求再瘦一點 體重掉到人生最低點43公斤

張鈞甯(左)和陳為民出席台北電影節放映。記者李政龍／攝影

電影 「查無此心」在台北電影節入圍 12項居次，監製唐在揚、導演 曾英庭、主演張鈞甯、陳為民一起出席放映記者會。張鈞甯在片中飾演陳為民下屬，在去年金馬成了大遺珠，這次入圍北影女主角，在場的人都讚敬業，167公分的張鈞甯被導演要求再瘦一點，因此讓她在拍攝期瘦到人生巔峰43公斤。

張鈞甯這次身兼監製與演員，為角色不只剪俐落短髮，還順應劇情獨自開車到北海岸，睡在車上一晚，她回憶為了讓自己孤單感更重，期間也沒回家，自己住在外面，而她在片中還有激烈打戲，殺青完後隔7天才發現手掌很痛，檢查過後發現是骨裂，但她敬業表示，「打戲難免會有碰撞。」

而陳為民出道多年，不管是在綜藝節目還是戲劇、電影上都有許多令人深刻的表現，這次演出「查無此心」裡的警長，讓他首次入圍演技獎，對此，他坦言：「這麼多年在演藝圈，演邊邊角角的角色，我就是完成就回家，然後結束，不會有任何漣漪。」這次入圍同事傳給他訊息幾度還以為與自己無關，直到陸續有媒體聯繫，才確定此事。