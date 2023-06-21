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「不是盲人」？網路瘋傳黃子佼爆他在裝 蕭煌奇沉痛喊告

記者林士傑／即時報導
蕭煌奇透過律師發表聲明。圖／好莉嗨提供
蕭煌奇透過律師發表聲明。圖／好莉嗨提供

黃子佼捲入性騷風暴，日前Po道歉聲明並對準一堆藝人開砲，卻有惡意網友造謠指「黃子佼爆料台語歌王蕭煌奇一直都看得到」，在網路引起網友轉發，蕭煌奇經紀人表示將訴諸法律，並已在稍早發表律師聲明。

網路瘋傳內容提到「蕭煌奇其實在裝」、「他一直都看得到」、「人設崩壞」，然而黃子佼當天直播從頭到尾都沒提到蕭煌奇3個字，對於網友惡意造謠，蕭煌奇以金曲「你是我的眼」的歌詞「眼前的黑不是黑」回應，在社群沉痛表示：「黑白不總是分明，鐵證不總是如山，願世人保持良善，身心安頓。」

其實蕭煌奇31年前因視神經萎縮失明，公司稍早透過永法律事務所發表聲明，表示：「外界所指當事人蕭煌奇先生近日遭人爆料、長期偽裝為視障人士之情，均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽。」若是日後發現有持續製造、散布、轉述、或傳送上開不實文字言論之行為，或有其他故意造謠、惡意中傷、不實指控等情形，當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司將依法訴追相關民刑事之法律責任，

永法律事務所聲明全文：

本所律師林幸頎謹代當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司聲明如下：

一、外界所指當事人蕭煌奇先生近日遭人爆料、長期偽裝為視障人士之情，均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽。

二、舉凡製造、散布、轉述、或傳送上開不實文字言論之行為，均已嚴重損及當事人蕭煌奇先生之個人形象及社會評價，亦影響當事人好莉嗨文創有限公司協助蕭煌奇先生處理其經紀事務。惟網路非法外之地，希冀各界自制，將涉及上開不實內容之文字言論予以刪除、停止持續不法侵害當事人蕭煌奇先生及好莉嗨文創有限公司權益之行為。

三、如日後發現有持續製造、散布、轉述、或傳送上開不實文字言論之行為，或有其他故意造謠、惡意中傷、不實指控等情形，當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司將依法訴追相關民刑事之法律責任，以維自身合法權益。特此聲明。

惡意網友造謠指「黃子佼爆料台語歌王蕭煌奇一直都看得到」。圖／摘自微博
惡意網友造謠指「黃子佼爆料台語歌王蕭煌奇一直都看得到」。圖／摘自微博
蕭煌奇31年前因視神經萎縮失明。圖／報系資料照
蕭煌奇31年前因視神經萎縮失明。圖／報系資料照

黃子佼 社群 風暴

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