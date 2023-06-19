遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

黃子佼 今天丟下核彈炸掉演藝圈半壁江山，還點名曾被大小Ｓ及具俊曄 逼迫吸毒，震驚演藝圈！對於被指控吸毒，小Ｓ沈默一段時間後，和姊姊大Ｓ於臉書同步回應：「對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。再者，具俊曄先生曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。」

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小Ｓ方面也再三強調，因大Ｓ心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品 ，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，她們也將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。

以下是小Ｓ臉書回應全文：

熙媛與熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。再者，具俊曄先生曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。

熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。

請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。

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